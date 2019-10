Macri y Fernández, una pulseada que cifra el futuro de Argentina

Alberto Fernández ya se siente con un pie en la Casa Rosada pero Mauricio Macri va por la épica y apuesta al balotaje. La elección de hoy viene condicionada por la profundidad de la crisis económica y por los resultados de las primarias de agosto, que ofrecieron una ventaja sustancial para la oposición del Frente de Todos. De no mediar un imponderable -en política no hay imposibles-, la jornada de hoy puede consagrar un hasta no hace mucho impensado regreso del peronismo unido al poder. Será la novena elección presidencial desde la recuperación de la democracia.

Unos 34 millones de electores están habilitados para sufragar hoy en unos 15.000 centros de votación de todo el país. Podrán elegir entre seis fórmulas a los precandidatos para presidente y vice la nación. Pero la elección, igual que en las PASO, vuelve a estar fuertemente polarizada entre los binomios del oficialista Juntos por el Cambio -Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto- y el del Frente de Todos, de Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

Relegados a aparecen las fórmulas encabezadas por Roberto Lavagna (Consenso Federal); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda); Juan Gómez Centurión (Nos) y José Luis Espert (Unite).

En esta elección se pondrá en juego además la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación (130 diputados) y de un tercio del Senado Nacional (24 senadores). Sólo ocho distritos elegirán senadores: Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.

Aún cuando desde principio de año hemos atravesado un largo y extenuante recorrido electoral en las provincias, cuatro distritos irán además a las urnas para elegir sus candidatos a gobernador: Buenos Aires, el principal distrito electoral del país; la Ciudad de Buenos Aires, La Rioja y Catamarca. La ronda de elecciones provinciales se completará en noviembre cuando Salta elija su gobernador.

La elección presidencial se definirá hoy si la fórmula ganadora alcanza el 45% de los votos afirmativos o el 40% con una ventaja de diez puntos sobre la perseguidora inmediata. Sólo una vez el presidente fue elegido en segunda vuelta electoral y fue Mauricio Macri en 2015. En 2003, Carlos Menem se bajó d e la contienda.

Fernández-Kirchner obtuvo en las primarias cerca del 50% de los votos (49,49%) y superó por más de 16 puntos a Macri-Pichetto (32,93%). Las encuestas no advirtieron el fenómeno que supuso la unidad del peronismo y preveían entonces un elección reñida. Hicieron un papelón. Esta vez las encuestadoras dicen haber hechos profundos cambios metodológicos y las mediciones aparecen más en línea con lo que arrojaron las PASO.

De confirmarse ese escenario se abrirá hoy mismo una transición hacia una nueva etapa en la Argentina, compleja e incierta.

.

La elección, a la luz de los resultados de las PASO

En las PASO del 11 de agosto, calculando solo sobre los votos afirmativos (que es lo que se tendrá en cuenta hoy) Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuvieron el 49,49 % de los sufragios; mientras que Mauricio Macri y Miguel Pichetto lograron el 32,93 %. Para evitar el balotaje, a Fernández le alcanza con superar el 45 %. Para forzar un balotaje, Macri necesitaría superar el 35 % y que Fernández baje del 45 %, de modo que haya 10 puntos de diferencia entre ambos.

Para que Fernández, con la misma cantidad de votos que sacó en las PASO, baje del 45%, deberían votar hoy 2.500.000 personas más que en agosto, y deberían votar de forma afirmativa, es decir, ni en blanco ni impugnar su voto. En la elección de agosto participó el 76,35 % de los votantes habilitados. Para que los números den, la participación debe subir en esta elección arriba del 83 %.

Es por eso que el presidente llamó a votar masivamente: en 2015, entre las PASO y las generales hubo alrededor de 2 millones más de votantes.

.

La renovación del Congreso

Este domingo, se eligen también diputados y senadores. De repetirse los resultados de las PASO, el Frente de Todos se encamina a conseguir quórum propio en la Cámara Baja, y se acercaría en la Cámara Alta. Se verá luego de la elección, no obstante, cómo se mantienen las alianzas. Juntos por el Cambio, curiosamente, no sólo se mantendría como minoría fuerte sino que incluso podría sumar algunas bancas.

En Diputados, el FdT podría alcanzar entre 117 y 122 bancas (esto asumiendo que al Frente para la Victoria se sumarían el PJ federal, el massismo, y el Movimiento Evita). A eso hay que agregar los aliados santiagueños y puntanos, con lo que se llegaría sin esfuerzo al 129 del quórum. Después habría que analizar posibles aliados circunstanciales, como el lavagnismo o los cordobeses de Schiaretti. En el Senado pasaría algo similar: quienes apoyan a los Fernández alcanzarían los 36 senadores, a 1 del quórum, alcanzable con probables aliados provinciales.

Juntos por el Cambio, en Diputados podría pasar de 107 a 111 bancas entre el Pro, el radicalismo y la CC. En el Senado, alcanzaría 28 bancas.

.

Análisis: "la autora intelectual de este escenario, casi ausente"

Debería estar entre las imágenes que ilustran esta página, pero su intención fue invisibilizarse prácticamente en toda la campaña. La expresidenta Cristina Kirchner configuró el escenario electoral el 18 de mayo, cuando designó a Alberto Fernández como candidato a presidente de la Nación. Abrió la puerta a la difícil unidad del peronismo y en buena medida selló el destino del oficialismo (aunque siempre hay que contar uno a uno los votos).

Según una encuesta reciente de la Universidad de San Andrés, Cristina sigue siendo la dirigente política con mayor imagen negativa (comparte con Sergio Massa), bastante más que el presidente Macri.

La autora intelectual de este escenario, casi ausente.