Emergencia sanitaria en Neuquén: el Fit dice que Gaido las excluyó por cuestionarlo

"No fuimos invitadas, nos enteramos por la radio que había una reunión. Cuando le pregunté a la presidenta del Concejo Claudia Argumero (MPN), me dijo que el intendente no quiso que estuviéramos", dijo la concejala del FIT, Angélica Lagunas.

"Decidió no convocarnos porque no fuimos a la conferencia que hizo sobre la pandemia en el Concejo"; sostuvo Lagunas que fue la respuesta de Argumero sobre el desaire político.

Gaido convocó los bloques de la oposición hoy para explicar las medidas instrumentadas en la ciudad desde que se decretó el aislamiento total obligatorio y para solicitar apoyo político en la adhesión municipal a la emergencia sanitaria sancionada anoche a nivel provincial.

La adhesión deberá ser por ordenanza, en una sesión especial que aún no tiene fecha.

Lagunas dijo que no invitaron a las concejalas del FIT como parte del cónclave opositor, porque no quisieron participar de esta foto.

"Somos la bancada que más proyectos presentó por la pandemia. No sólo tenemos mucho que decir, sino que aportamos. A Gaido le enojan nuestros comunicados en contra de que el comité de crisis esté integrado por el intendente, el gobernador y la presidenta del Concejo, dijo Lagunas.

Aseguró que fue una "falta de respeto" el planteo posterior de Gaido de buscar una reunión "aparte" con las concejalas del Fit, según le transmitió Argumero. "No puede definir a quién convoca y a quién no por el simple hecho de quién estuvo en una conferencia, es una falta de respeto a la representación de los vecinos que nos votaron", recordó.

El intendente @MarianoGaidoOk convocó a todas las fuerzas políticas de @cdneuquen a una reunión, excepto a las bancas del @Fte_Izquierda q presentamos un paquete de medidas para enfrentar la pandemia ¿Por qué habrá sido? Porque es evidente que necesitan acallar a la izquierda👇 https://t.co/shqUPoNNcU — Natalia Hormazabal (@hormazabal_PTS) March 26, 2020

La concejal Natalia Hormazábal (FIT - Unidad) aseguró que la exclusión política se debió a las criticas públicas de la semana pasada,cuando cuestionaron que el Deliberante se reunió para tratar temas que le urgían al oficialismo como la autorización para la urbanización de la meseta y proyectos sobre la caja jubilatoria, pero en no para abordar qué legislación se requería para morigerar los efectos de la pandemia en la ciudad.