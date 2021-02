Emotiva despedida de Agustín Canapino a su papá Alberto

Los Canapino formaron una sociedad casi perfecta, logrando Agustín cuatro títulos en el TC con la preparación de su papá Alberto. Gentileza.

El apellido Canapino está ligado a la historia del automovilismo argentino, tanto por las conquistas de Agustín, uno de los mejores pilotos de los últimos tiempos, como por Alberto, un exitoso preparador que falleció ayer por Cononavirus y conmovió ayer al mundo del automovilismo argentino.

La noticia del fallecimiento de Alberto sacudió al deporte argentino, por lo que rápidamente pilotos de diferentes categorías despidieron al reconocido preparador con sentidos mensajes en sus redes sociales, donde su hijo Agustín lo despidió.

“Te prometo que voy a seguir”, indicó Agustín Canapino en las redes sociales, al despedir con mucha emoción a su padre Alberto, gran gestor de buena parte de su notable campaña deportiva.

“Mi viejo, mi amigo, mi hermano, mi socio, mi profesor, mi psicólogo, mi todo… la vida nos llenó de desafíos, cómo te dije en nuestra última charla antes de que te durmieran, gracias por todo lo que me diste, no sería nada sin vos”. Con estas palabras, Agustín despidió a su padre.

“Te fuiste en tu mejor momento personal y profesional, que injusto, todo tan rápido como tu mamá, mi querida abuelita, solo hace 5 meses casi igual que con vos, de un día para el otro cuando estaba todo bien”, indicó.

Agregó que “este virus de mierda es una película de terror, me cago a piñas. Por favor quienes puedan, cuídense para cuidar a sus seres queridos, no saben lo que duele, te deja sin aire, sin nada”.

El piloto, campeón de TC bajo las órdenes de su padre en la estructura propia, al margen de compartir el equipo oficial de Súper TC2000 de la mano de Chevrolet, destacó que “hoy siento que no puedo, quienes están conmigo saben lo duro que a sido todo para mi y en especial estos 2 últimos años, les aseguro que las victorias y los títulos no sirven de nada si no tenés a tus seres queridos sanos de cuerpo y mente al lado tuyo”.

Aseguró que “me pediste que saque adelante la carrera, porque jamás imaginamos que esto iba a pasar, ni vos ni yo, supuestamente estabas estable y te conectaban para que no sufras tanto toda la pesadilla que estabas viviendo. Hoy ya no estás más acá. Que locura. Una locura total.”

Acerca del futuro deportivo, Agustín reflejó que “e prometo que voy a seguir, no sé cómo porque vos eras el director de toda la orquesta, y el mejor director que podía haber, pero de alguna manera voy a seguir, cómo pueda, hay mucha gente que me va a ayudar porque ni vos sabes la cantidad de gente que ayudaste y enseñaste en este deporte que era tu vida, nuestro amado automovilismo”.

“Me ilusionaba con despertarme hoy y me digan “tranquilo cabeza era solo una pesadilla” pero no, la re concha de la lora, es verdad, que locura… estoy hecho mierda, derrotado, perdido, como duele la re puta madre…”, indicó Agustín, quien cerró su emotiva despedida con “gracias Pa, no te imaginas lo que ya te extraño y te voy a extrañar”.

En el TC, Alberto obtuvo once títulos alistando los autos de Traverso, Ortelli, Norberto Fontana, Juan M. Silva, Christian Ledesma y su hijo Agustín, con el que logró cuatro títulos (en 2010 y tres al hilo en 2017, 2018 y 2019. Colaboró en el equipo Berta Motorsports, múltiple campeón de TC 2000.

Entre sus últimos trabajos, Alberto fue integrante del equipo Chevrolet en Súper TC2000, como su propia estructura en el TC, con sede en Arrecifes. Su segundo hijo, Matías, es piloto y comenzó a seguir los pasos de su hermano en el 2016. Se presentará en TC Pista.

Canapino consiguió cuatro de los once títulos del TC como preparador con su hijo Agustín. Gentileza.

Canapino fue como constructor y preparador uno de los grandes referentes técnicos de las tres últimas décadas del automovilismo argentino, con numerosas conquistas junto a afamados pilotos.

Los Canapino compartieron el equipo oficial Chevrolet en el último certamen del Súper TC 2000. Gentileza.

Un adelantado y estudioso, con una gran cuota de ingenio y astucia que le permitió estar en la avanzada técnica. Fue un inteligente estratega. Muchos de los mejores pilotos de Argentina contaron con sus servicios, formando sociedades muy exitosas, como sucedió con Juan M. Travarso, Guillermo Ortelli y con su hijo Agustín.

Agustín ganó su cuarto título en el TC, con su papá dirigiéndolo desde el living de su casa por tener prohibido el ingreso a los circuitos. Gentileza.

Por sus idas y vueltas que tiene la actividad, hubo momentos en los que no pudo entrar a los circuitos donde participó el TC, como sucedió en 2019 cuando Agustín logró el título con su papá monitoreando todo desde su casa en Arrecifes. De personalidad muy fuerte, fue protagonistas de varios enfrentamientos con colegas y pilotos. Obsesivo y celoso de su trabajo se ganó un lugar importante en la historia del automovilismo argentino.

Títulos logrados como preparador



Año Categoría Piloto Vehículo

1988 TC 2000 Juan M. Traverso Renault Fuego

1989 TC 2000 Miguel Á. Guerra Renault Fuego

1995 TC Juan M. Traverso Chevrolet

1995 TC 2000 Juan M. Traverso Peugeot 405

1996 TC Juan M. Traverso Chevrolet

1998/2002 TC Guillermo Ortelli Chevrolet

2005 TC Juan M. Silva Ford Falcon

2006 TC Norberto Fontana Dodge

2007 TC Christian Ledesma Chevrolet

2007 Copa Mégane Agustín Canapino Renault

2008 TC Pista Agustín Canapino Chevrolet

2010 TC Agustín Canapino Chevrolet

2017 TC Agustín Canapino Chevrolet

2018 TC Agustín Canapino Chevrolet

2019 TC Agustín Canapino Chevrole