Emotivo especial de Los Mammones a Charly García: qué dijo el músico

Con canciones y anécdotas, Los Mammones hizo anoche un emotivo especial de Charly García bajo la dirección del músico Lito Vitale y con la participación de Hilda Lizarazu, Benito Cerati, Leo García, Rosario Ortega y Fernando Samalea. “Qué programammón hoy. Nos consta, porque lo sabemos, que Charly está mirando este programa”, comenzó Jey Mammón, anticipando lo que sería el especial de Charly García.

“A Charly lo conocí en La Falda, yo estaba como fotógrafa en una larga mesa, pero no me acuerdo si él estaba como solista. Y me dijo: ´Vi unas fotos tuyas´. Hubo un reconocimiento fotográfico inicialmente, y luego la vida, la música...Debe haber sido en 1984?", recordó Lizarazu.

Benito, por su parte, dijo cómo fue la reacción de Charly cuando lo vio teñido de rojo diez años atrás, tal como tiene su look hoy. “El día que me teñí fui a verlo en el Colón, y me dijo ‘¿Qué te hiciste?´ Y después cuando me corté el pelo y me lo dejé de mi color, volví a verlo, también me dijo: ‘¿Qué te hiciste?´”, contó entre risas.

Sin embargo, todo explotó cuando el mismo Charly salió al aire vía telefónica. “Estuve viendo el programa y me encantó”.

“Estoy expectante porque siempre los cumpleaños son raros, ¿viste? Y algo va a pasar, ya empezó a pasar con el programa, pero yo sé que me van a homenajear”, respondió el músico.

“Este es un regalo anticipado de cumpleaños, no te decimos nada porque no se dice antes”, dijo Jey. El músico cumplirá 70 años el próximo 23 de octubre.

Fue entonces que García respondió: “No, pero estuvo perfecto porque yo estaba viendo la tele acá en la cama y me encantó los temas que tocaron, la banda que se armó, cómo cantaron...todo bien”.

“Te deseamos que lo pases hermoso el 23, agradecerte este contacto. Te amamos. Este aplauso inmenso es para vos”, lo despidió Jey.

Leo García, también contó una increíble anécdota con el músico: “Antes de la pandemia, estaba caminando por Palermo, muy emo estaba, encapuchado, y me gritan: ´¡Leo!´. Y lo veo a Charly caminando. ´¿Viste como te reconocí?´, me dijo. Me cambió el alma, yo tenía una energía baja y cuando me miró a los ojos y me sonrió, me vino todo lo bueno”.

Por otra parte, reveló el regalo de cumpleaños que le dio en una oportunidad. “Fue en el Gran Rex, que Charly innovó como siempre en un espectáculo que había que escuchar con auriculares. Después lo llamé, me atendió y me dijo: ´Estoy en casa, venite’. Y fui y le hice un regalo, que era un juego del mago Merlin, porque para mí él es como un mago, un ser de otra galaxia”, contó.

La noche cerró con una interpretación de "Nos siguen pegando abajo", entonada por todos los artistas.