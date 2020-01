Empieza el juicio a Weinstein, el productor de Hollywood acusado de abuso

Meryl Streep dijo una vez que él era “Dios”. Ya nadie cree eso. Ya hace más de dos años ya que Harvey Weinstein, de 67 años y unos 100 kilos de peso, fue denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres a lo largo de 40 años.



Mañana comenzará en Nueva York el juicio penal contra él por crímenes sexuales, dos años después del escándalo que dio nacimiento al movimiento #MeToo y tumbó a decenas de hombres poderosos acusados de acoso o agresión sexual.



El exproductor de cine independiente puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable de agresión sexual depredadora en este juicio que debe durar unas seis semanas.

Un monstruo



Las actrices Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Uma Thurman y Salma Hayek lo acusaron de acoso o agresión sexual. Asia Argento, Rose McGowan y Paz de la Huerta, de violación. Mira Sorvino y Ashley Judd aseguran que acabó con sus carreras porque no cedieron ante su acoso. Muchas contaron que el colérico e impaciente Weinstein las citaba en cuartos de hotel, donde las recibía cubierto con una bata de baño y las invitaba a dar o recibir masajes y a que lo vieran masturbarse.

Pero el corpulento exproductor será juzgado penalmente solo por dos acusaciones que no han prescrito: fue acusado de practicar sexo oral a la exasistente de producción Mimi Haleyi contra su voluntad en 2006, y de violar en 2013 a otra mujer que permanece en el anonimato.



“Durante años fue mi monstruo”, escribió la actriz mexicana Salma Hayek, relatando lo que vivió durante la filmación de “Frida” en 2002. Le decía siempre que no, pero Weinstein respondía con una “ira maquiavélica” y amenazaba con matarla.



De las cenizas del imperio que construyó nacieron movimientos como el #MeToo y el Time’s Up, que alentaron a decenas de miles de mujeres de todo el mundo a denunciar en las redes sociales a hombres poderosos que las han abusado o acosado y desataron un cambio cultural: tolerancia cero a este tipo de conducta.



Una gran investigación sobre su mala conducta sexual publicada por The New York Times el 5 de octubre de 2017, sumada a otro reportaje en la revista The New Yorker, desataron un escándalo que acabó con su carrera, su matrimonio y su reputación. Fue expulsado de la Academia del cine de Estados Unidos y de su propia empresa, The Weinstein Company.

En noviembre de 2017, un mes después de que estalló el escándalo, se internó en un centro de rehabilitación para tratar su adicción al sexo.

Su segunda esposa, la diseñadora de modas británica Georgina Chapman, con quien tuvo dos de sus cinco hijos, se divorció de él.



El mes pasado apareció en la corte pálido, caminando con un andador antes de ser operado de la espalda debido a un accidente de coche que sufrió en agosto.

Las principales fechas del caso



Hoy Weinstein inspira a Hollywood, pero como el malo de la película. Un filme de suspenso basado en el escándalo, “The Assistant”, se estrena en enero. Y está en marcha otra película con producción de Brad Pitt, que en 1995, encaró a Weinstein y amenazó con matarlo si no paraba de acosar a su novia de entonces, Gwyneth Paltrow.



A lo largo de los años, las películas que produjo Weinstein (entre las que se cuentan “Pup Fiction” y “Shakespeare enamorado”), recibieron más de 300 nominaciones al Óscar y 81 estatuillas.

Llegó a tener una fortuna de 300 millones de dólares. Pero los fiscales aseguran que el acusado vendió seis propiedades por un total de 60 millones de dólares en los últimos dos años para pagar cuentas legales y financiar a sus dos exmujeres.

Tres mujeres anónimas



“Es un caso que será seguido en todo el mundo”, dijo la abogada Gloria Allred, que representa a Haleyi y Sciorra.

“El progreso se debe a que las víctimas han comenzado a exigir ser tratadas con respeto y que los acusados rindan cuentas”. Gloria Allred, abogada de las víctimas



La fiscalía llamará al estrado a otras tres presuntas víctimas de Weinstein, incluida una mujer que asegura que fue violada por él en California en 2013.



Es poco probable que Weinstein preste testimonio. En general, los acusados penales prefieren guardar silencio para no incriminarse a sí mismos.

Sus defensores intentan desde hace meses minar la credibilidad de las dos acusadoras que le han demandado. Divulgaron correos electrónicos y mensajes que, aseguran, muestran una relación cordial con Weinstein luego de los supuestos episodios de agresión.

Weinstein cambió de abogados varias veces antes de quedarse con Donna Rotunno, que ha defendido con éxito otros procesados por acoso o agresión sexual.

“Debes saber que cuando tomas ciertas decisiones existe un riesgo. Si no quieres ser una víctima, no vayas a la habitación del hotel”. Donna Rotunno, abogada de Weinstein

Rotunno, jefa de un equipo de cinco abogados, asegura que su cliente será exonerado de toda culpa. Weinstein apenas pidió perdón por una conducta que admite “ha causado mucho daño”.

Y, fiel a su estilo, desató la indignación hace unos días cuando en una entrevista se quejó de que nadie reconocía que era un “pionero” del impulso de las mujeres en la industria del cine.

¿Qué dice la abogada que representa a las mujeres?

Antes del inicio del juicio de Harvey Weinstein, Gloria Allred, una de las abogadas más conocidas de Estados Unidos por representar a víctimas de agresión sexual, opinó sobre el juicio que comienza mañana y en el que representa a las únicas dos mujeres cuyas acusaciones no han prescripto.

Dos de las clientas de Allred, la exasistente de producción Mimi Haleyi y la actriz de “Los Soprano” Annabella Sciorra, acusan a Weinstein de agresión sexual y serán llamadas a declarar.



“El señor Weinstein tiene un pequeño ejército de abogados defensores altamente experimentados y bien pagados. Si es declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua en prisión. Es de alto riesgo”, dijo. “Intentarán hacer todo lo posible para atacar la credibilidad de los testigos, sus motivos. Atacarán cualquiera de sus inconsistencias, cualquier declaración que hayan dicho anteriormente en comparación con lo que están diciendo ahora”.

“Si existe tal inconsistencia, esperaría un interrogatorio brutal. Por lo tanto son muy, muy valientes de estar dispuestas a testificar”.

–¿Espera que el acusado testifique?

–La mayoría de las personas acusadas que están siendo procesadas deciden no presentarse como testigos, sino que invocan el privilegio de la quinta enmienda contra la autoinculpación. Realmente me sorprendería si lo hiciera. No creo que pueda soportar ningún contrainterrogatorio vigoroso y no tengo dudas de que estaría sujeto a eso si decidiera testificar.

–¿Lamenta que los acuerdos de confidencialidad hayan retrasado la divulgación pública de la mala conducta de Weinstein?

–Creo que es importante que las víctimas tengan la opción de un acuerdo confidencial porque muchas personas que han sido violadas o agredidas sexualmente no quieren que sus familias o compañeros de trabajo lo sepan.

Si desean tener un acuerdo confidencial y su privacidad, defenderé su derecho a tenerlo.

–¿Le complace ver que algunos estados estadounidenses hayan eliminado la prescripción de los delitos de agresión sexual?

–No creo que deba haber ningún estatuto de limitaciones en ningún estado. Después de una larga batalla pudimos cambiar la ley en California. Esto es parte del empoderamiento de las mujeres. Gran parte del progreso se debe a que muchas de las víctimas han comenzado a exigir que sean tratadas con respeto y dignidad y que los acusados rindan cuentas. Le doy crédito al movimiento de mujeres, que ha sido muy, muy importante en todo esto.

–¿Qué pasa con los otros juicios de abuso sexual en los que estás involucrada?

–También represento a las denunciantes de Jeffrey Epstein y a las denunciantes de R. Kelly. El gobierno federal está involucrado. Es un avance muy importante. Si los fiscales concluyen que tienen evidencia de que hay cualquier cómplice y han ayudado a sabiendas al señor Epstein a traficar sexualmente con niñas menores de edad, entonces se puede presentar un caso penal contra otras personas, a pesar de que Epstein falleció.