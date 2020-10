Empieza el show: Homenaje al Rock Inglés, parte II

Continuamos con la segunda parte del gran recital. En este caso, el programa está integrado por “Stairway to heaven” (Jimmy Page y Robert Plant) de Led Zeppelin, “Angie” (Mick Jagger y Keith Richards) de The Rolling Stones, “From the beginning” (Gregory Lake) de Emerson, Lake and Palmer, “Yesterday” (John Lennon y Paul McCartney) de The Beatles, “Bohemian Rhapsody” (Freddie Mercury) de Queen y “And I love her” y “We can work it out” (John Lennon y Paul McCartney) de The Beatles, entre otros.

La Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro está formada por más de cincuenta integrantes y cuenta con la dirección de Fabrizio Danei.