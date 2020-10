Empresas, profesiones y gremios de Neuquén apelaron a la responsabilidad social

Unas 25 entidades empresarias, gremiales y profesionales de la provincia de Neuquén apelaron a la responsabilidad social para cumplir “pautas de prevención que no son complejas” al tiempo que negaron que exista una oposición entre salud y economía.

En un pronunciamiento sobre la situación de la pandemia en Neuquén, los sectores que representan a “un amplio espectro de la sociedad” expresaron que “no hay salud sin actividad económica, sólo habrá pobreza y sus consecuencias”.

El documento fue difundido en las redes sociales por funcionarios provinciales y municipales como una suerte de respuesta a quienes pusieron en duda la efectividad de las medidas que fueron lanzadas hace una semana y que tuvieron un “dispar acatamiento” en las siete ciudades que tienen transmisión comnitaria, es decir que se ignora el origen de los contagios.

“Existe una clara oposición entre salud e irresponsabilidad en el cumplimiento de las pautas de prevención que no son complejas”, indicó el documento al tiempo que indicaron que no resulta aceptable que muchas personas se encuentren infectados y demasiados con riesgo de muerte cuando otros prefieren no usar barbijo, jugar partidos de fútbol, participar en asados, realizar reuniones numerosas, no respetar la distancia mínima, no cumplir las medidas de higiene y sanitización, y otras aún más graves.

Aclararon que esa afirmación no implica “oponerse a la necesaria recreación de todos, pero ello no puede hacerse a costa de la salud de los demás”.

Recalcaron que el sistema de salud y sus integrantes están en situación límite y, “más allá de los juicios de valor sobre el desarrollo de la política de tratamiento de la pandemia , es nuestra obligación pensar que nuestra irresponsabilidad produce consecuencias sumamente graves”.

Exhortaron a modificar actitudes sociales para respetar las recomentaciones respecto a la convivencia social y la prevención de la infección.

El documento fue firmado por Acipan, las cámaras de la construcción, patagónica de servicios petroleros, de los emprendimeintos petroleros, la asociación de industriales, de emprendedores de combustile, hoteleros y de expendedores de combustibles.

Suscribieron las entidades profersionales de ingenieros, médicos de Neuquén, médicos de Cutral Co, kinesiólogos, del turismo, escribanos, veterinarios, martilleros, odontólogos de Zapala y Neuquén, psicólogos, contadores, y del ambiente.

Firmaron también los gremios de comercio, gastronómicos, taxistas y empleados de casinos.