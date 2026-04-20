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Driussi se desgarró: es la quinta vez que le pasa desde que volvió a River

Se confirmó que Sebastián Driussi sufrió un desgarro en el Superclásico contra Boca y River lo perderá por varias semanas.

Redacción

Por Redacción

Driussi se desgarró por quinta vez en un año y medio. (Foto: Pedro Lázaro Fernández - Clarín Fotos)

Driussi se desgarró por quinta vez en un año y medio. (Foto: Pedro Lázaro Fernández - Clarín Fotos)

Apenas 15 minutos duró Sebastián Driussi en el Superclásico ante Boca y hoy se confirmó que River lo perderá por varios partidos producto de una nueva lesión.

El delantero sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho que lo dejará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas.

De esta manera, Driussi se perderá los partidos con Aldosivi (25/04) y Atlético Tucumán (03/05) por el torneo local y también los de Red Bull Bragantino (30/04) y Carabobo (07/05) por la Copa Sudamericana.

Además, dificílmente llegue al cruce de octavos de final del Apertura que se jugaría el domingo 10 de mayo. Apuntará a llegar a los cuartos, en el que caso de que el Millonario avance.

Los cinco desgarros de Driussi en River

El delantero, que volvió al club en enero de 2025 a cambio de 10 millones de dólares, ya sufrió cinco desgarros en menos de un año y medio.

Sus desgarros previos, el año pasado, fueron con Talleres en la definición de la Supercopa Internacional (05/03), con Palmeiras por la ida de cuartos de final de la Libertadores (18/09), con Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina (25/10).

Este año, ya se había desgarrado el 1 de febrero en la tercera fecha del actual campeonato contra Rosario Central también en el isquiotibial pero de la pierna izquierda.


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Apenas 15 minutos duró Sebastián Driussi en el Superclásico ante Boca y hoy se confirmó que River lo perderá por varios partidos producto de una nueva lesión.

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