Folclore juvenil en Neuquén: Rayün llega al ciclo «Viernes Culturales» del Sindicato de Petroleros

El grupo folclórico Rayün se presentará este viernes 24 de abril en otra edición de los "Viernes Culturales". (Foto: gentieza)

El joven grupo folclórico Rayün se presentará este viernes 24 de abril en una nueva edición de los «Viernes Culturales», el ciclo que organiza el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Con una propuesta que apuesta al relevo generacional de la música raíz, la banda llega tras haber recorrido en poco más de un año diversos escenarios nacionales y peñas del norte argentino.

La cita será el próximo viernes 24 de abril a las 21 hs. Como es habitual en este programa impulsado por la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura del gremio, la entrada es libre para todo el público, bajo una modalidad solidaria.

El «florecer» de una nueva generación

Rayün, cuyo nombre significa «florecer» en lengua mapuche, está compuesto por músicos de entre 16 y 17 años. Desde su debut en enero de 2024, el grupo ha mostrado una evolución constante, logrando compartir cartel con figuras del folclore como Horacio Banegas, Juanjo Abregú y La Callejera. Su paso por las provincias de Salta y Jujuy terminó de moldear una propuesta que equilibra el respeto por las raíces con la potencia de la juventud.

La presentación en Neuquén forma parte de la agenda que el sindicato desarrolla el último viernes de cada mes, buscando acercar espectáculos de calidad y fortalecer el vínculo entre la institución y la sociedad civil a través de la cultura.

Cómo asistir y realizar reservas

Fiel al espíritu solidario del ciclo, el ingreso consiste en la donación de un alimento no perecedero que será destinado a diversas instituciones de bien público de la zona.

Para garantizar un lugar en la sala, los interesados deben realizar una reserva previa según su condición:

Afiliados al sindicato: Pueden gestionar sus ingresos de manera directa a través de la página web oficial: sindicatopetroleros.org .



Pueden gestionar sus ingresos de manera directa a través de la página web oficial: . Público general: Las reservas se realizan exclusivamente vía WhatsApp al número +54 9 299 5720414.

El evento representa una oportunidad para acompañar el crecimiento de los artistas locales en un marco de integración y compromiso social.