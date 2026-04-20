Horóscopo de hoy lunes 20 de abril: las predicciones para Piscis, Leo, Libra y los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Grandes oportunidades se presentarán en el ámbito laboral el día de hoy. Enfrentarás dilemas no muy graves en la pareja. Amor: Día de reconciliaciones y afianzamiento de los sentimientos con tu pareja. Luego de un largo tiempo de peleas llega la calma. Riqueza: Día agitado pero muy satisfactorio, ya que lograrás terminar a tiempo ese trabajo que nadie creía que concluirías. Bienestar: Buscarás hacerte un tiempo para aclarar tu mente. Esto será el inicio de un periodo importante en tu vida, aprenderás a ver mejor las cosas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es sorprendente la diferencia que traer la presión en la forma en la cual tomamos nuestras determinaciones. Te sorprenderás. Amor: Deberás tomar una seria decisión concerniente a la pareja en la jornada de hoy. Piensa detenidamente el curso de acción. Riqueza: Sufrirás las consecuencias de haber postergado tu trabajo en jornadas pasadas. Deberás realizar doble cantidad de tareas hoy. Bienestar: No permitas que los que te rodean te manipulen. Desarrolla tu personalidad y confianza a la hora de tomar una determinación, confía en tu juicio.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu capacidad de reaccionar rápidamente será puesta a prueba varias veces durante la jornada de hoy. Prepárate. Amor: Tendrás grandes oportunidades de conocer amores pasajeros durante el fin de semana. Muéstrate confiado y seductor. Riqueza: Te verás involucrado en serios retrasos en tu programación laboral debido a ineficiencias de tus colaboradores. Bienestar: El precio de ser el mejor en algo es la total y completa dedicación. Desgraciadamente esto no es compatible con el amor. Decide tus prioridades.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Solamente cada uno es consciente de sus propias limitaciones. No temas ponerte bajo la lupa en la jornada de hoy. Amor: Deberás aprender a tolerar los arranques ocasionales de tu pareja si pretendes hacer funcionar la convivencia. Riqueza: Deberás tomar la decisión de dejar de lado a ciertos compañeros laborales debido a que se han convertido en una carga. Bienestar: Los caprichos y el mal humor podrían traer serios inconvenientes en tu entorno. Procura mantener una actitud adulta y madura todo momento.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tropezarás nuevamente con la misma piedra. Procura solucionar aquellos defectos que sabes te provocan problemas. Amor: Te sentirás invadido en tu privacidad por tu nueva pareja. Es importante poner los límites de antemano para evitar conflictos. Riqueza: No cuestiones las decisiones de tus superiores en ciertos tópicos que surgirán en el día de hoy. Confía en su experiencia. Bienestar: La vida nos da pocas oportunidades para alcanzar la felicidad al encontrar la pareja ideal. No la desperdicies solo por no renunciar a tus caprichos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Mucho cuidado si tienes que salir de tu hogar hoy. Estarás propenso a sufrir pequeños problemas o accidentes. Amor: No permitas que las situaciones de la vida terminen por acabar con lo que puede ser el amor de tu vida. No cejes. Riqueza: Procura no descuidarte en tu ambiente laboral durante la jornada de hoy. Estarás propenso a sufrir pérdidas monetarias. Bienestar: Apégate a tus estándares morales y principios éticos en todo momento y lugar. No te permitas ser influenciado por una sociedad corrompida.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja. Amor: Haz partícipe a tu pareja de los problemas que te tocan vivir en cualquier área de tu vida. Ella te ayudará a sentirte mejor. Riqueza: Tendrás grandes avances en proyectos financieros iniciados recientemente. Tendrás una infusión de efectivo pronto. Bienestar: No todo proyecto que emprendas terminará en un éxito. Solo asegúrate de poner todo de ti para alcanzarlo y no tendrás ningún tipo de arrepentimientos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu pasado volverá para atormentarte en el día de hoy. Las circunstancias evocarán sentimientos hace mucho olvidados. Amor: Tendencia a entrar en discusiones debido a eventos del pasado de tu pareja durante el día de hoy. Evítalo a toda costa. Riqueza: Alcanzarás las metas que te propusiste en estos últimos meses sin mayores dificultades. Aprovecha esta racha de suerte. Bienestar: No te dejes llevar por comentarios u oídas de la gente que te rodea. Válete de tus propias experiencias para tomar una decisión.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No puedes ceder en tus objeciones simplemente cada vez que tengas una mala respuesta por parte de la otra facción. Amor: Las presiones económicas vividas recientemente han afectado tu relación. Habla con tu pareja para encontrar una solución. Riqueza: Te costará trabajo poder concentrarte en tus actividades laborales en el día de hoy. No pierdas la paciencia o la cordura. Bienestar: Ten en mente que nunca nadie tendrá el mismo cuidado con ciertos actores como lo harías tú. Reduce tu dependencia hacia los demás.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te será imposible responder a ciertas obligaciones debido a inconvenientes fortuitos que te tocará experimentar. Amor: La rutina está comenzando a tener su nocivo efecto en la pareja. Comienza a replantearte ciertas conductas en ella. Riqueza: A un paso de la concreción de un importante proyecto se presentarán algunos inconvenientes. No desesperes, mantente enfocado. Bienestar: No pretendas experimentar un estilo de vida para el cual no tienes un sustento económico adecuado o terminarás en la miseria financiera.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Deberás tomar grandes y difíciles decisiones en el día de hoy. Tendrás una tendencia a minimizar los problemas. Amor: Hoy te tocará conocer a la familia de tu pareja. Procura mostrarte educado y cortés. Las primeras impresiones son vitales. Riqueza: Surgirán sorpresas inesperadas de proyectos que creías finalizados. Mantente alerta de correcciones o imprevistos. Bienestar: Descubrirás que viejas heridas han sanado, y te encuentras en posición de perdonar a aquellos amigos que te han dañado en el pasado.