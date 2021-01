En Año Nuevo desactivaron fiesta clandestina en un aserradero, en Roca

Personal del área de Inspección de la Municipalidad junto a efectivos de la Comisaría 67 de Stefenelli, desactivaron el 1° de enero a la madrugada una fiesta clandestina que había logrado congregar a más de 60 personas en un aserradero. También se secuestró un vehículo y la mayoría de los participantes se encontraba en estado de ebriedad.

Fuentes policiales señalaron que cerca de las 4 de la madrugada concurrieron a un pedido de colaboración que había efectuado personal de la municipalidad para una inspección en un aserradero que se encuentra ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22, sobre calle José Hernández, a unos 500 metros al oeste de calle Vinter.

Cuando los uniformados y los inspectores llegaron al lugar se encontraron con más de 60 jóvenes que habían organizado una fiesta clandestina donde obviamente había abundado el alcohol.

Rápidamente y argumentando las medidas sanitarias que se implementaron no sólo a través del gobierno Nacional sino también provincial y municipal, se desactivó el encuentro. No faltaron las discusiones ni el intento por justificar la fiesta ya que muchos de los parroquianos se encontraban «muy alcoholizados», dijo una fuente de la policía.

El tema es que no solamente el predio no se encontraba habilitado para ese fin sino que además ninguno de los concurrentes guardaba las normas mínimas de distanciamiento social o tenía su correspondiente tapabocas, dijo la persona que brindó detalles sobre el encuentro. Tampoco se respetaba la normativa vigente que indica que no se pueden reunir más de 20 personas en un mismo espacio físico.

La situación más compleja se vivió cuando llegó el organizado del evento y una de las personas que tiene a su cargo la empresa en cuestión ya que circulaba en un automóvil y al parecer, el test de alcoholemia le dio positivo por lo que se le secuestró el auto en el que transitaba.

Según se informó desde la Municipalidad este mediodía, tras desactivar la fiesta se labró un acta y el operativo se mantuvo hasta que el último de los concurrentes dejó el predio ubicado en la zona rural.