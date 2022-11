Cuatro perlitas para disfrutar en streaming esta semana

El Oso (srie) Star Plus

El oso, creación del productor y guionista Christopher Storer, es una de esas perlas escondidas en la maraña de propuestas. Una serie de formato breve, con ocho capítulos de duraciones que van desde los 25 a los 47 minutos. El espacio donde transcurre la historia es mínimo: la cocina de un local de comida rápida, pero de origen familiar y artesanal, en la ciudad de Chicago, famoso por sus sándwiches de carne. El protagonista, a quien apodan Oso, tiene premios, libros publicados y cocinaba en un reconocido restaurante, hasta que la muerte de su hermano (más bien el suicidio de su hermano), lo devuelve a ese negocio familiar, de escaso prestigio, que funciona poco y mal. Con grandes actuaciones, esta es una serie muy recomendable.

1899 (serie) Netflix

Una de las series más ambiciosas que estrenó Netflix es esta producción alemana de Baran bo Odar y Jantje Friese, los creadores de la aclamada Dark. La historia está ambientada en un barco. “Llenos de esperanza, los pasajeros de un barco rumbo al nuevo mundo se ven inmersos en una pesadilla cuando encuentran otra embarcación a la deriva”, promete el avance. “1899” se centra en las diferentes narrativas de esos inmigrantes que parten rumbo a Nueva York y experimentan eventos inesperados que modificarán sus destinos para siempre.

Con toques de thriller, pero también con juegos de apariencias que remiten a “Dark”, la serie cuenta con ocho capítulos que abren interrogantes signados por un clima siniestro y ominoso.

Merlina

Con el talento de Tim Burton detrás de cámara, esta serie de ocho capítulos, es una derivación del popular “Los locos Addams”, en este caso centrado en Merlina, la hija, interpretada por Jenna Ortega, una actriz en ascenso luego de sus muy buenos trabajos en los films “Scream 5” y “The Fallout: la vida después”.

Aquí, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más. Ese es el puntapié de la ficción coming of age con enigmas que la protagonista no dudará en resolver con sus particulares habilidades.

Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones interpretan a los no tan adorables padres de la joven, Homero y Morticia. Disponible desde el 23 de noviembre.

Desencantada (película) Disney +

La reconocida actriz Amy Adams vuelve a ponerse en los zapatos de la soñadora princesa Giselle para la comedia musical “Desencantada”, secuela del filme de 2007 que la llevó a la fama como una doncella de fantasía animada que debe aprender a vivir en la Nueva York real.

En esta nueva película, Giselle y Robert (Patrick Dempsey), son padres de una pequeña bebé y una adolescente en plena mudanza de la gran ciudad a la tranquila comunidad suburbana de Monroeville, controlada por la antipática Malvina Monroe (Maya Rudolph). En medio de una gran frustración, intenta usar la magia de Andalasa para solucionar todos sus problemas y miedos.