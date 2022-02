Cuatro producciones para disfrutar en casa: series y películas, ¿con cuál te quedás?

Oscuro Deseo (Serie, Netflix)



“El matrimonio y la vida de Alma, una profesora universitaria, cambian para siempre cuando conoce a Darío, un hombre más joven que ella con el que inicia una apasionado romance. Tras una escapada de fin de semana que enciende una pasión, se desencadena una desgracia y Alma empieza a dudar de su círculo más íntimo”, explica la sinopsis de Netflix de esta serie dramática.





En su elenco cuenta con Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Erik Hayser, Regina Pavón, Jorge Poza, Magali Boysselle y demás.

La creadora es Leticia López Margalli, y cuenta con dos temporadas: son 18 y 15 episodios de 40 minutos, con una propuesta más que atractiva y elogiada por la crítica. Ideal para maratonear…



And Just Like That: El documental (Documental, HBO Max)



A finales de los 90, “Sex and the City” (1998-2004) tomó por asalto la televisión con su perspectiva honesta e hilarante sobre el amor, las relaciones y el sexo, ganando legiones de fans y devotas. Más de 20 años después, este documental exclusivo e inmersivo ofrece una mirada única desde adentro de la filmación de la serie secuela “And Just Like That…”, que estrenó este año en HBO Max y generó sensaciones encontradas.





El documental, dirigido por Fabien Constant, tiene una duración de una hora y cuarto y cuenta con intervenciones de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramirez, Mario Cantone, David Eigenberg y muchos más.

Según asegura HBO, es promesa de “una imersión profunda en el trabajo detrás”.



Coda: Señales del corazón (Película, Amazon Prime)



Ruby es el único miembro oyente de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto. Allí, su entusiasta profesor ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión a futuro.





Nominada a múltiples premios, este drama tiene un elenco compuesto por Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Eugenio Derbez y Ferdia Walsh-Peelo (entre otros), y cuenta con la dirección de Sian Heder.



Insania (Serie, Star Plus)



“Paula, una investigadora de la policía, es internada en un hospital psiquiátrico después de una tragedia familiar. En este lugar, su mente vaga por caminos oscuros y llenos de dudas, al mismo tiempo que investiga el motivo real de su internación, lo que la lleva a descubrir una conspiración aterradora”, explica la sinopsis de Star Plus.





Esta serie, original de Brasil y que cuenta con 8 episodios de aproximadamente 40 minutos de duración, es dirigida por Gustavo Bonafé y Lucas Vivo García Lago.

Su reparto cuenta con Carol Castro, Eucir de Souza, Ravel Cabral, Rafael Losso, Rafaela Mandelli, Samuel de Assis, Rosana Stavis y Fabio Marcoff, entre otros. Una mezcla de terror y thriller psicológico muy interesante.