El debate por el empleo joven

El desempleo juvenil es uno de los grandes problemas que preocupan en nuestro país. Con una tasa que duplica la media nacional, hay que sumarle también que es el grupo con mayor informalidad laboral. Y las perspectivas no son fáciles si nos basamos en un dato clave: uno de cada dos jóvenes no terminó la educación secundaria en tiempo y forma.





La empresa de consultoría Adecco Argentina realizó un análisis de esta situación junto a Cimientos, una organización sin fines de lucro que trabaja junto a jóvenes de contextos vulnerables a favor de la equidad educativa. Para entender la situación laboral de los jóvenes de nuestro país, se relevaron un total de 172 empresas, con 184 jóvenes de entre 18 y 24 años. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Reflejar la percepción de los jóvenes sobre las dificultades que deben sortear para conseguir empleos formales de calidad, y al mismo tiempo contraponerlo con la postura de las empresas sobre ellos.

El primer dato sorpresivo es que el 46% de las empresas asegura tener dificultad para encontrar perfiles jóvenes. Pero la situación llama más la atención porque, del total de ese porcentaje, el 50% tampoco cuenta con programas para fomentar el primer empleo. Ni una, ni la otra…

En cuanto a los jóvenes, un 83,2% encuentra que la principal dificultad a la hora de buscar un trabajo nuevo es el requisito de la experiencia previa. Si es el primer trabajo, ¿cómo pueden haber tenido experiencia antes? A esta complicación se suman la incompatibilidad horaria con los estudios: según un 52,2% es muy difícil encontrar un puesto que les permita seguir cursando y estudiando con normalidad. La falta de oportunidades en trabajos formales también genera cierta incomodidad en los jóvenes, con un 47,8% que lo plantea como un tema a considerar.

Desde la óptica de las empresas, la respuesta a este reclamo se divide en tres aristas: la falta de preparación, falta de compromiso (a lo que denominaron “falta de cultura del trabajo”) y el desacople de expectativas entre lo que las empresas ofrecen y los jóvenes pretenden. En este aspecto, los empresarios señalaron por ejemplo cuestiones como “les falta estar dispuestos a trabajar 45 horas semanales en un empleo de tiempo completo”, “los nuevos candidatos son más descontracturados que la política de la empresa”, “cuentan con muchas condiciones previas”, “tienden a cambiar rápidamente de empleos porque se cansan, se aburren o agotan”, “quieren trabajar cuando quieren, como quieren y el sueldo no les gusta” y “no están acostumbrados a aceptar directivas”. Más allá de eso, el dato objetivo arrojado por la encuesta señala que menos de un 20% de los empleados de las empresas estaban atravesando su primera experiencia, al menos en el 68% de los casos. O sea, más allá de que apuntan contra las exigencias de los jóvenes, les ofrecen un bajo porcentaje de primeras chances.



Muchos jóvenes recurren al reparto de currículums por diferentes establecimientos con la intención de conseguir empleo formal.



En este contexto, resulta lógico que más de la mitad de los jóvenes (52,2%) consideren que la pandemia afectó negativamente sus oportunidades de inserción laboral, dificultándola o retrasándola. Los jóvenes se dividieron en tres grupos: los que no habían trabajado ni buscado trabajo durante la última semana, los que habían estado en búsqueda, y los que habían trabajado. En relación a los jóvenes que no trabajaban ni buscaban trabajo, se indagó el porqué y la mayoría manifestó dedicar todo su tiempo a estudiar. En menor medida surgieron también otras respuestas del tipo “lo considero muy difícil, me desanima” y “las condiciones laborales no se adecúan a mis necesidades”.

Según lo relevado a la fecha, la búsqueda laboral se había extendido en la mayor parte de los casos entre dos o tres meses (37,1%) y el nivel de optimismo de los jóvenes ante esa situación era relativo: el 46,8% se consideró “un poco optimista” mientras que el 38,7% apreció que era “bastante optimista”, siendo ambas las opciones intermedias ofrecidas. Colocando el cenital ahora sobre los que sí estaban trabajando, más de la mitad lo hacía en relación de dependencia (52,5%) y, en segundo lugar, el 26,3% compartió que tenía un “acuerdo de palabra”, es decir, que trabajaban de manera informal.



En números 83,2% de los jóvenes declaró que el principal problema para conseguir empleo es la solicitud de experiencia previa.



Marcelo Miniati, Director Ejecutivo de Cimientos, destacó que “la juventud de nuestro país se encuentra en un laberinto donde la pobreza, la baja tasa de terminalidad educativa, la informalidad laboral y el desempleo les están impidiendo construir un proyecto de vida autónomo y en libertad. Esta encuesta demuestra que el título secundario es necesario pero no suficiente a la hora del primer empleo. Es muy importante entender cuáles son las dificultades de los jóvenes que ingresan al mercado laboral llenos de expectativas y sueños a cumplir pero se encuentran con serias dificultades. La Argentina del mañana depende de lo que hagamos hoy por nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El sector privado puede aportar ayudando a desarrollar la educación de sus comunidades e impulsando programas de empleo joven”.

Por su parte, Alexanda Manera, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina, agregó que “es importante que los jóvenes puedan crecer en habilidades que mejoren su empleabilidad y que las empresas los acompañen en el proceso apostando a su formación y recordando que todos alguna vez arrancamos de cero. Para ello es fundamental que los líderes senior y los equipos de talento reconozcan su rol cerrando la brecha que existe entre la educación y el empleo. Una forma de fomentar la inclusión es mediante los programas para las primeras experiencias. También se pueden crear comunidades virtuales, en las cuales se puedan establecer conexiones a través del networking. El objetivo es construir un mercado laboral inclusivo en el cual los empleadores puedan encontrar el talento joven que requieren para crecer y los jóvenes vivan su inserción como una etapa que, lejos de frustrarlos, los entusiasme y motive a desarrollarse”.



La falta de experiencia, una de las principales críticas.



Un dato importante -aunque opera de forma negativa- es el que se releva de la consulta por las prioridades de los jóvenes a la hora de elegir una oferta laboral. Los empleadores destacan como rasgo distintivo del público sub-25 que antepone el balance de la vida personal/laboral al salario cuando se trata de aceptar una propuesta, a la inversa de lo que sucede con las otras generaciones. Los jóvenes, por su parte, también reafirman este rasgo marcando que priorizan por sobre todo un horario que les permita estudiar dejando al salario en segundo lugar. Este patrón se vincula con las motivaciones que detallan en relación con la búsqueda laboral, en la cual lo más relevante es obtener experiencia y, en segunda instancia, ayudar con los gastos del hogar, lo que resulta lógico fundamentalmente en jóvenes que aún no se han independizado.

En resumen, tanto empleadores como jóvenes validan el hecho de que la pandemia agravó la inclusión laboral juvenil. El 51,16% de los empleadores y el 52,2% de los jóvenes afirmaron que la pandemia la afectó negativamente, dificultando o retrasando el proceso. Ahora restará que aparezcan más posibilidades y programas de primeros empleos, para que los jóvenes puedan sumergirse de lleno en este nuevo mundo.