La actividad industrial tuvo una circunstancial mejora en marzo: cuáles son los sectores que más repuntaron

Por contar con dos días hábiles más de trabajo, marzo de 2026 marcó un repunte estadístico en la producción industrial. La actividad creció 3,6% en forma interanual y 5% con relación a febrero.

Este escenario se produjo a partir de que marzo de 2026 contó con 20 días hábiles, mientras que marzo 2025 tuvo 18 por los feriados de Carnaval y Día de la Memoria. Con respecto a febrero 2026 también tuvo dos días más de trabajo.

Cuando se evalúa el primer trimestre en conjunto, -que resulta una base más extensa que capta estas circunstancias- se observa una contracción de 2,7%.

Los datos corresponden al informe mensual sectorial que publica la Unión Industrial Argentina (UIA).

A partir de la circunstancia particular de los días de trabajo, se observa a la producción de acero como la de mejor performance con respecto a febrero con un alza de 30,3%. Así se revirtió la tendencia previa y cerró el trimestre con un avance de 6,8%.

También se destacó la molienda de granos con una variación mensual positiva de 30,1%, pero el trimestre se mantuvo en rojo con un 4,2% negativo.

El consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales –tal vez el dato más relevante del estudio- arrojó saldos positivos de 16% en marzo y de 2,7% en el acumulado del año.

Por su parte, la producción automotriz subió 12,6%, pero desde enero se mantiene un 19% por debajo del mismo período de 2025.

En tanto, los despachos de cemento subieron 5,2% en el mes y emparejaron la comparación trimestral.

Los segmentos positivos se completan con la producción de bebidas (3,1%) y la faena vacuna (3,3%).

La metalmecánica tuvo una leve caída de 1,5%, pero en el trimestre sigue hundida en un 6,9%.

El peor segmento es el patentamiento de maquinaria agrícola que se desplomó 6,3% en el mes y 8,1% en el trimestre.

Consultoras en la misma línea

Para la consultora Analytica también marzo exhibió “una recuperación extendida aunque con heterogeneidades”.

“La industria y el frente externo traccionaron con fuerza, el sector automotriz revirtió su caída y la construcción dio señales de sostenimiento”, señaló su último informe.

A las zonas en verde agregó al agro que registró una baja mensual pero que sigue operando “en niveles históricamente altos”.

Analytica indicó que donde la mejora no apareció fue en la demanda del hogar ya que el consumo privado, el crédito a familias y la confianza del consumidor volvieron a deteriorarse, dejando en claro que la recuperación tiene un techo bajo”.

El trabajo sostuvo que “la industria fue el sector de mayor dinamismo. La siderurgia protagonizó el giro más drástico con todos los segmentos revirtiendo las contracciones severas de febrero. A su vez, la molienda oleaginosa avanzó 21,6% y la producción de aceites 19,8%, en sintonía con el procesamiento récord de girasol que viene traccionando desde fin del año pasado».

Para la consultora de Orlando Ferreres la producción industrial en marzo avanzó 0,7% interanual y 0,8% frente a febrero. En el trimestre verificó una caída de 3,1%.

“Mirando hacia adelante, el mejor panorama que brinda la industria en el tercer mes debe tomarse con cautela”, advirtió OJF.

En ese sentido, argumentó que “tres de los principales demandantes de la industria local, ninguno se muestra dinámico: para la economía de Brasil se espera una leve desaceleración en 2026 comparado con los años previos, la construcción muestra algunos signos positivos, pero sigue un escalón por debajo del nivel que promedió hace unos años, y los ingresos de las familias no permiten pensar en una rápida recuperación del consumo”.

Por su parte, el indicador que elabora FIEL mostró un panorama similar con una leve mejora de 0,6% interanual para la industria luego de ocho meses de retroceso, que recortó la merma trimestral a 2,3%. Este indicador acumula tres trimestres consecutivos con caída.

El gobierno insiste en que no tomará medidas para apoyar a un sector en particular y que deberán readaptarse para sobrevivir.