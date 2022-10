El sorteo «DIGO de mi madre» ya tiene una ganadora: mirá los mensajes de vecinos de la región

«DIGO de mi madre”. Fue la invitación que la aplicación DIGO, recién creada por editorial “Río Negro”, hizo a quienes quisieran recordar o decir algo de su madre, en la previa a celebrar su día. Mirá las dedicatorias y conocé a la ganadora de la tablet.

El domingo 16 de octubre se celebra el Día de la Madre, una fecha que rinde honor a todas las figuras maternales de la familia. Esta festividad brinda la oportunidad de agradecer y agasajar. Es por eso que en la APP DIGO quisimos invitar a que nos dejen sus mensajes en este día tan importante.

Marcela, ganadora de la Tablet del concurso «DIGO de mi madre».

El concurso «DIGO de mi madre» tiene una ganadora. La viedmense Marcela Florencia Vargas, que en la mañana del viernes pasó a retirar su premio por la Agencia de RÍO NEGRO en la capital provincial. «Mi madre fue mi abuela y la admiro tanto porque sin dudas me cuidó y protegió. Nunca necesite de nadie más. Fue una luchadora de la vida. Perdió a tres hijos y siguió firme con el corazón roto, pero dándolo todo por su familia», fue el recordatorio que compartió a través de DIGO.

Muchos vecinos de distintas localidades de Neuquén y Río Negro se sumaron a la iniciativa y enviaron cálidos mensajes para celebrar este día. Los repasamos:

Alejandra Ovejero de General Roca: «Quiero contarles que gracias a Dios todavía tengo a mi mamá, con sus recientes 73 años cumplidos, pero muy moderna».

Anny Fernandez de Catriel: «Mi mamá era una mujer muy noble y de carácter dulce. Me enseñó todo lo que hoy soy. Ya no está conmigo debido al covid 19. Se me fue muy rápido. La disfrute mucho. Ella creía en la resurrección y yo también. Así que no es un adiós sino hasta pronto mami. Nos vemos. Te quiero mucho».

Aida Anaya de Ingeniero Jacobacci: «María Huentuala mujer trabajadora luchadora incansable mi gran ejemplo la mejor de todas».

Aida de Jacobacci, compartió su testimonio en la APP DIGO.

Juan Soria de Cipolletti: «Sobre mi mamá decir que es una gran madre, que siempre que se necesita está. La quiero mucho y espero que pase un hermoso día el domingo».

Laura Leticia Ortíz de Catriel: «Mi mamá es una guerrera. Siempre está para su familia, para sus hijos y nietos. Hace poquito cumplió 60, se mantiene siempre activa y alegre. Quienes la conocen saben de lo madraza y buena persona que es Rosa. Siempre voy a decir lo mejor de ella porque es un sol. Mamá te amo feliz mes de la madre».

Laura Leticia Ortiz de Catriel, junto a su familia.

Ana Hurtado de General Roca: «Mi mamá es muy linda y es la mejor. Medio estricta, pero me gusta que siempre se esfuerza en todo. Quiero decirle que pase un feliz día y que la quiero un montón».

Raúl Galván: «Que hermosos recuerdos de mi niñez. Mamá siempre estuvo presente en el cuidado, educación y también se daba tiempo para poder jugar con nosotros. A todas las madres un saludo muy especial para su día».

Diego Miranda de Roca, compartió imágenes con su madre a través de DIGO.

Rana Quezada de Roca: «Que les puedo decir de mi madre. Con ya decir la palabra madre es decir amor, paz, salud y protección. Mamá es simplemente amor. Ojalá todas tengan un hermoso día el domingo».

Roxana Jara: «Quiero contar que tengo la mamá más linda del mundo. Que se sacrificó por nosotras. Que gracias a ella soy buena gente, con valores. Que más de una vez, cuando éramos chiquitas, no comía para que nosotras comiéramos. Es un ser de luz maravilloso y la quiero profundamente. ¡Feliz día Mamá!».

Sabina Nozzi di Massa compartió una foto de su madre cuando fue elegida Reina Nacional de la Manzana.

Silvina Miranda de Bariloche: «Mi madre es una mujer íntegra, se muestra esquiva a las muestras de afecto, pero… ¡vaya si las agradece cuando las recibe! Se hizo casi sola y logró lo que ni en varias vidas cualquier mortal lograría, luchando a brazo partido por sus sueños y llevando adelante una familia . Motor de empuje por casi 50 años abriendo el icónico negocio familiar de mi amado pueblo Comallo.

DIGO es una aplicación donde expertos y voceros de toda la región generan y comparten contenidos de audio sobre su especialidad o sobre lo que ocurre en su comunidad. Además, los usuarios pueden interactuar con la redacción de RÍO NEGRO y enviarnos información. Descargala acá.