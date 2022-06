Esports: Valorant se juega un pleno para potenciar el gaming en Argentina

Desde este jueves 23 al domingo 26 de junio, el Centro Costa Salguero, en Buenos Aires, será epicentro de una competencia histórica. Es que, por primera vez, el VALORANT Champions Tour LATAM tendrá una definición presencial en suelo argentino. Y no solo eso: de aquí saldrá uno -o dos, si la suerte acompaña- de los representantes en el VALORANT Másters 2, a disputarse en Dinamarca.





Pero, ¿qué llevó a que Buenos Aires sea la sede de un certamen de estas características? Para entender un poco el contexto de este evento, charlamos con Nicolás Yentzen, Líder de Productos de Esports en Riot Games LATAM, y Líder de VALORANT.

“Esto forma parte de un plan de Riot Games de integrar a toda Latinoamérica. Quizás en otras compañías, sin intención de hablar mal, suelen incluir a Latinoamérica como un derivado de Brasil o Estados Unidos. En VALORANT estamos centrados en brindar una experiencia completa para Latinoamérica, con servidores dedicados y con atención a los jugadores de la región”, comenta.

Según Yentzen, la idea de realizarlo en Buenos Aires “surgió por dos motivos. El primero de ellos es que el evento presencial, que iba a realizarse en Latinoamérica, tenía dos plazas posibles: Chile o Argentina. En Chile, la comunidad empezó a jugar VALORANT hace más tiempo, y hay una identificación más grande con el juego. De hecho, si miramos los roosters de los distintos equipos, vamos a ver que muchos de los pro players son de nacionalidad chilena. En Buenos Aires, en cambio, la comunidad aún es incipiente y si bien hay equipos y jugadores que son referencia, queremos ampliar el público y queremos mostrarle a los jugadores las alternativas que ofrece VALORANT en comparación a otros FPS. Y a eso se suma la efervescencia del público, algo que ya habíamos podido observar durante las partidas de KRÜ en certamenes internacionales, o en eventos como la Argentina Game Show. Vimos como los fanáticos acompañan a sus equipos, festejan y sufren con ellos”.



Nicolás Yentzen, uno de los referentes del VALORANT en Latinoamérica, y uno de los principales líderes de eSports en Riot Games.



Argentina es uno de los países donde más afianzado esta el Counter Strike como referencia de los videojuegos FPS (First Person Shooter, o Shooter en primera persona). Sin embargo, el VALORANT se va abriendo cada vez más espacio al público y en los últimos dos años se notó un avance fenomenal, a punto tal que el Mundial pasado, donde KRÜ Esports fue protagonista (llegó a semifinales), suscitó un interés desmedido en redes sociales y alertó a la casa matriz de Riot: hay muchos, muchísimos fanáticos en esta parte del mundo.

P – ¿Qué tiene VALORANT para ofrecer que salga de lo convencional de un FPS?

R – VALORANT tiene una propuesta diferente tanto en la jugabilidad como en los gráficos. En el aspecto gráfico es un juego innovador, que tiene una gran calidad y unos gráficos que ustedes dirían ‘facheros’ (risas). Y en cuanto a la jugabilidad, que mezcla elementos de otros juegos. Hay distintos roles, distintas funciones y distintos personajes, que te permiten también que el juego tenga más vida y que puedas ir mejorando constantemente, que puedas ir aprendiendo nuevas formas de manejarlos y nuevas estrategias.

Hay otra cosa que consideramos importante dentro de la comunidad que queremos de VALORANT, y es que nos centramos en garantizar el anti-cheat (anti trampas). Aquí no queremos que nadie use programas externos para mejorar, queremos que si alguien gana sea por mérito propio. No que alguien dispare detrás de un muro sin ver si viene alguien; si no que al tirar sea porque hay un conocimiento del mapa y porque ese disparo lo clavó al ángulo. Y eso cuando estás jugando también es algo bueno. A ver, es malo quizás porque te ganan, obvio, nadie quiere perder; pero decimos que es bueno porque al final lo que ocurre es que te ganan porque son mejores. Y eso te lleva a pensar que tu también puedes llegar a ese nivel, que también puedes ganar.

P – ¿Cómo ves el crecimiento de los eSports en Latinoamérica? Considerando que las referencias en este ámbito siempre han sido Asia y Europa, ¿se puede decir que estamos a la altura?

R – Aquí faltan todavía algunas cuestiones importantes para que la comunidad de los eSports crezca, pero sin dudas que hay talentos y que Latinoamérica ya es una región a considerar dentro del panorama mundial del gaming. Ha tenido grandes resultados en eventos, sin ir más lejos KRÜ llegó a ser Top 4 en el último Mundial de VALORANT, estuvo entre los cuatro mejores equipos del mundo. Pero hace falta que la comunidad crezca, que se sumen sponsors -además de los sponsors endémicos del mundo del gaming-, que se genere más engagement en redes sociales para que más gente conozca los juegos… En este sentido hay algunas apuestas muy interesantes como las que han hecho clubes y figuras destacadas del deporte, como es el caso de la Brujita Verón con los eSports en Estudiantes, o el Mago Coria con su equipo.





P – ¿Y respecto a las apuestas en el interior del país? La Universidad Nacional de Río Negro, por ejemplo, tiene una Diplomatura en Deportes electrónicos y videojuegos; tiene su propio equipo de eSports, hay toda una estructura que apunta a crecer…

R – Es que al final, todo se retroalimenta. Los eSports empiezan a crecer en Latinoamérica, crecen en los principales países, en las capitales, y luego eso se va extendiendo, como el ejemplo que das de la Universidad de Río Negro. Y así también se genera cada vez más comunidad. Es un gran momento. Hoy los videojuegos, gracias a los eSports, son quizás el ámbito más importante de la industria del entretenimiento. Hubo un crecimiento increíble en los últimos años.

P – Respecto al VALORANT Champions Tour, ¿cómo puede asistir la gente interesada en presenciar la final?

R – La primera idea que nos planteamos cuando se organizó el evento es no cobrar entrada y que puedan asistir quienes están haciendo crecer la comunidad: los fanáticos. Es por invitación, y pueden encontrar muchas posibilidades de conseguir entradas si bucean en las redes sociales de los equipos, de Riot Latinoamérica, de VALORANT, de los jugadores e incluso de los creadores de contenido. Hay eventos también: sorteos de entradas, concursos de cosplay con entradas de premio, posibilidad de ganar accesos compartiendo grandes jugadas en sus propias partidas… La idea es que todos los que han ido acompañando el crecimiento de VALORANT tengan la posibilidad de asistir. Que vean a los jugadores presencialmente, que puedan ver cómo ellos celebran o se lamentan, y que los acompañen con todo el fervor característico del público argentino.





P – ¿Hay posibilidades, a futuro, de recibir una final del Mundial de VALORANT en nuestro país?

R – Recién llevamos adelante una edición del Mundial, entonces todavía es todo muy incipiente. Pero teniendo en cuenta el desarrollo que los eSports, y que particularmente VALORANT ha tenido en Latinoamérica, imagino que de aquí a unos años sería muy posible tener una final del Mundial de VALORANT en la región. Quizás no sea en un año, dos o tres; pero está la posibilidad de que en algunos años más podamos tener este tipo de eventos en la región.

P – Por último, ¿con qué se va a encontrar la gente que asista al evento en Buenos Aires?

R – Ante todo, con una posibilidad de celebrar el crecimiento de los eSports y de hacer crecer la comunidad de VALORANT. Ya conocemos el entusiasmo del público argentino, que como dicen ustedes es ‘copado’, y esperamos que se viva ese mismo ambiente en las finales. Será una celebración para los fanáticos.