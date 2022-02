Una idea para fomentar la cultura: se viene el Festival Audiovisual TYÖ

Escuchar una banda. Tomar una cerveza. Ver una película. Disfrutar un poco de obras artísticas. Si de por sí todas estas actividades son interesantes por separado, imaginen juntarlas en un mismo espacio… Con esa idea en mente, Gonzalo López Gadano y Matías Felman idearon el Primer Festival Audiovisual TYÖ, a realizarse los próximos sábados 5, 12 y 19 de marzo en la Casa de la Cultura en Roca.



Gonzalo López Gadano, al aire de En Eso Estamos.



Con más de 30 artistas de diferentes ámbitos y de varios puntos del país, la propuesta busca generar una primera experiencia festivalera con la intención de seguir difundiendo la cultura en la ciudad. Una de las particularidades es que se realizará en todas las instalaciones de la Casa de la Cultura, con distintas actividades en sus diversos espacios, con jornadas que irán desde las 20 hasta las 3 de la mañana.

Para entender un poco más sobre la propuesta, el equipo de En Eso Estamos por RN RADIO (89.3 FM) dialogó con Gonzalo López Gadano.

P – ¿Cómo surge la idea de meterse de lleno en esta movida?

R – Mirando al río (risas). Estábamos con un amigo que se encarga de convocar bandas, que es Matías Felman, de EFEPRODUCE. Y como él logró convocar a tres bandas que nos gustan mucho a lo largo de tres fines de semana de marzo, empezamos a confeccionar las fechas. Nosotros pusimos lo que sabemos, que es elegir películas; después convocamos músicos y artistas locales, y así se armó el festival.

P – ¿Qué bandas van a estar?

R – De alguna manera lo armamos temáticamente. El primer sábado, el 5 de marzo, va a tocar LMDG, una banda de rock experimental de La Plata. Alrededor de ellos viene Delta Calibre, unos chicos de Neuquén que hacen música western, y a la noche pasa música Maxi Cayón. En esa misma fecha programamos dos películas: “Arrebato”, un film español del 79 muy interesante, y una de trasnoche, que se llama “Dios me lo ordenó” y es un poco más extraña, más con el perfil de cine trasnoche. Esa fecha es la más rockera.





La segunda fecha está creada alrededor de “Los reyes del falsete”, algo más popero, de Adrogué. Para ellos abre Sulupe, unas chicas de Roca que hacen sonidos latinoamericanos. El film es un documental de una directora argentina joven, que se llama “Las Lindas”; y a la noche vamos a proyectas un mediometraje de una directora francesa que trata de la identidad y el auge feminista. Esa fecha es un poco más joven, más movida.

Por último tenemos el sábado 19, que el músico principal es Yaman Herrera con su folklore patagónico. De Neuquén viene una chica que toca folk progresivo, algo muy bonito. Vamos a proyectar una película japonesa alrededor de la sensibilidad y la naturaleza, y en el after va a estar Proyecto Coso, con música electrónica, y una película de ciencia ficción trasnoche.

Las fechas van desde las 20 a las 3 de la mañana, y es todo una suerte de fiesta audiovisual. El sábado, junto a la banda principal, hay un conjunto de artistas visuales, 9 chicas que van a estar haciendo una intervención en vivo.

P – Volviendo un poco para atrás, antes del festival y considerando que tienen muchos adeptos aquí… ¿Cómo nació el Cineclub?

R – No sé si somos tan grande, ojalá (risas). Es un poco nuestro norte, ir creciendo. Ya llevamos 8 años de actividad, y empezó en el living de mi casa. Ahí colocamos butacas que le compramos al Cine Roca, pusimos un sistema de sonido interesante, una pantalla grande y abrimos las puertas convocando a la gente para revisar un poco la historia del cine.



En números $1.500 pesos costará la entrada para cada uno de los días, y el combo de tres días saldrá $3.000. 3 fines de semana se realizará el festival: sábado 5, sábado 12 y sábado 19 de marzo.



P – ¿Y cómo nace esa inquietud, esa idea? ¿Te imaginabas que pudiera terminar en un festival?

R – No, para nada. Primero fue un formato que existe en la historia del cine, el cineclub, que es donde se han formado muchos realizadores… y que estaba en Buenos Aires, yo los frecuentaba. Cuando me volví acá, y conseguí una casa con un living grande, lo implementé. De ahí para adelante, todo lo que sucedió, como pasar a Distrito buscando ampliar la capacidad, o de ahí pasar a la Sala 2 de Casa de la Cultura, o que ahora tengamos un festival; no hay forma de imaginarlo.

P – Respecto al cine “alternativo”, por fuera de lo comercial… ¿Cómo te acercás a esos contenidos?

R – Que difícil… A ver, hay una conducta medio obsesiva respecto al visionado de películas antiguas. Yo miro más para atrás que para adelante, de hecho estoy medio desconectado del mundo audiovisual actual. Respecto a cómoconseguir estas películas, si el interés está, la red facilita el material. La forma más interesante de explorar es ver qué directores te gustan ahora, buscar entrevistas y ver a quiénes admiraban ellos. Hacer esa cadena para atrás es interesante, dejamos que quienes hoy admiramos sean los curadores del camino hacia atrás, de las influencias y de los cambios en la historia del cine. Eso y publicaciones, hay muchas cosas interesantes para ver al respecto.

P – ¿Qué tipo de películas se ven en el cineclub? ¿Hay un estilo particular?

R – Hay una curaduría, que indefectiblemente cuando uno elige hace un recorte altamente personal. Un poco nuestros gustos están ahí, delineando nuestra elección. Y después hay de todo: elecciones temáticas, ciclos de amigos, retrospectivas de directores… y ahora estamos invitando gente a programar para Cineclub este año, corriéndonos un poco del rol de elegir y volviendo a ser espectadores, porque llevamos 8 años eligiendo películas junto a mi compañero Ignacio Guala, que ambos estamos llevando juntos el proyecto.

P – ¿Dónde se pueden conseguir las entradas?

R – Hay tres puntos de venta: la Casa de la Cultura, donde se va a desarrollar todo y a quienes agradecemos el espacio; Decibelza, que está en Mitre al 350, y Andreolo, en Tucumán y Belgrano. Las entradas valen $1.500 y el pack de los tres días, $3.000. Esperemos que la gente vaya, valore el esfuerzo y que sea una fiesta.