En medio de la segunda ola, se corre una travesía en La Angostura con más de mil inscriptos

En medio de un contexto sanitario crítico en la región, este sábado se llevará a cabo la décima edición de la Travesía de los Cerros en Villa La Angostura, organizada por el grupo Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa La Angostura. Se trata de una carrera de trekking en la que se recorren senderos y caminos de montaña.

Si bien el encuentro estaba previsto para el año pasado, debido a los contagios de Covid-19 decidió posponerse para este primero de mayo. Se espera unos 1.800 competidores de diversos lugares de Río Negro y Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Corrientes, La Rioja, La Pampa, Mendoza y San Juan.

La misma semana en que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunció nuevas medidas restrictivas de circulación y horarios de cierres de comercios en Bariloche y Dina Huapi por el colapso del sistema sanitario, Villa La Angostura, a solo 90 kilómetros de la ciudad, decidió avanzar con la carrera.

“Está todo listo para que sea un día de fiesta. Obviamente, entre todos tenemos que respetar los protocolos y cuidarnos”, indicaron en las redes sociales, ante la pregunta de varios corredores respecto a la realización del evento que contempla circuitos de 60, 42, 21, 12 y 8 kilómetros de distancia, además de la prueba para los más pequeños.

La página de la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura difundió la carrera, al tiempo que informó que los participantes “sortearán terrenos con desnivel, obstáculos naturales, tramos con agua y serán sometidos a las contingencias propias de una carrera de montaña, junto al entorno natural de la Cordillera de los Andes”.

Desde el hospital Ramón Carrillo, informaron que ayer “tres pacientes ingresaron a centros privados de Bariloche desde Villa La Angostura con fractura de cadera”. Por eso, se reiteró la orden de “no aceptar pacientes de otras provincias por una decisión sanitaria”. En la ciudad no hay camas de terapia intensiva desde el lunes pasado y los contagios no cesan.

Sobre la realización de la carrera, fuentes del municipio de Villa La Angostura advirtieron que “la carrera se hace con protocolos aprobados por IV Zona Sanitaria” y que “este tipo de eventos están habilitados por la provincia de Neuquén”.

Al ser consultado, el intendente del parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela, explicó que “la carrera pasa por una mínima parte del parque, es una zona alta donde la gente solo corre de manera individual. No inicia ni termina en el parque, ni hay postas intermedias adentro del parque”.

Recordó que es “un evento organizado por el municipio y está habilitado por IV Zona Sanitaria. Esos protocolos están autorizados”.