Video: En menos de un minuto le robaron el auto a un cipoleño que esperaba el año nuevo

Un joven de 24 años y su familia no vivieron la llegada del 2020 con felicidad, como la mayoría de los cipoleños. Antes de la ultima medianoche del 2019 le robaron el auto en la puerta de su casa. Tiempo atrás, mientras descargaba cosas del baúl, dejó la llave puesta y cuando la fue a buscar ya no estaba. Todo quedó registrado.

Las cámaras de sus vecinos le dieron la hora exacta en la que su Renault Kwid desapareció en medio de la acalorada noche de año nuevo, en el barrio 150 Viviendas de Cipolletti. Fue en la calle Salvador Kossman, entre Río Limay y Pastor Bowdler.

Matías tiene 24 y es el dueño del rodado. Lo compró mediante un plan hace poco más de dos años, mismo tiempo que ingresó a trabajar en una empresa que coloca muebles. Vive con sus padres y hermanos.

Mientras se preparaban para recibir el 2020, salió para subir cosas a su auto y se encontró con la peor noticia, se lo habían robado.

Rápidamente se presentó en la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas y radicó una denuncia por el robo del rodado. Le resta informar a la compañía aseguradora, pero no tiene los datos del coche porque los papeles estaban a bordo de su auto.

La Policía ya se encuentra en busca de este automóvil, ya que el dueño tenía el numero de chasis y de motor en una foto que conservaba en su celular.

"A principio de año bajaba unas cosas del auto y me deje la llave en el baúl. Al ratito volví a buscarla y ya no estaba. No se si el ladrón uso esa llave o tenía una copia o llave maestra", relató el damnificado. "Desde ese entonces dejo el auto afuera y hasta ahora no había tenido problemas", reconoció.

Él tiene esperanzas de que su vehículo aparezca, ya que el trámite con el seguro demora mucho y necesita el rodado para trabajar.