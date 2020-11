En Neuquén ya no será necesario hacer aislamiento tras los viajes

Con la confirmación que el 1 de diciembre se habilita el turismo, siguen llegando cambios en las restricciones y normas epidemiológicas. Ayer la zona sanitaria IV, que incluye las localidades del sur de la provincia, anunció que ya no pediría aislamiento a quienes llegue de zonas con circulación comunitaria del virus. Hoy se conoció que ese tipo de resguardo sanitario no será obligatorio en ninguna localidad de la provincia. No hará falta entonces esperar el comienzo de la actividad turística para el fin de esta norma.

"Ante la situación epidemiológica actual de la provincia y la progresiva apertura de actividades económicas y recreativas, la estrategia de aislamiento obligatorio de personas asintomáticas que provenían de áreas con circulación comunitaria de Covid-19 al llegar a localidades que estuvieran en otra condición epidemiológica dejará de ser obligatoria", señala el comunicado donde se informan los contagios diarios.

Y aclara: "en función de la situación epidemiológica de cada localidad, estas medidas podrán ser adaptadas y decididas en cada Comité Operativo de Emergencia".

También se insiste desde el gobierno provincia, en la importancia de "continuar trabajando en las medidas de prevención, cumplimiento de protocolos y detección precoz de casos sospechosos para su consecuente aislamiento. Es prioritario profundizar dichas medidas en la población comprendida en los grupos de riesgo".

Y también se solicita "evitar la circulación innecesaria, las reuniones sociales". El uso permanente de tapabocas, la distancia social, el lavado de manos y la ventilación de los ambientes, "siguen vigentes como recomendaciones dirigidas a la salud de las personas y la disminución de riesgo de propagación del virus".