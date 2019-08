En primera persona: cirugía bariátrica

El Bolsón

Vivo en El Bolsón. Padezco obesidad, una enfermedad que a mis 53 años me trajo otras enfermedades asociadas: diabetes, hipertensión, gastritis. Desde hace dos años tomé la decisión de realizarme el baipás gástrico y me contacté con el médico cirujano Bartolomé Daniel de Bariloche, quien a su vez me contactó con un equipo de profesionales de mi localidad que me acompañó a realizar el tratamiento previo.

El pasado viernes 9 de agosto me realicé la cirugía bariátrica con el Dr. Bartolomé Daniel en el Sanatorio del Sol de la localidad de Bariloche.

Quiero agradecer públicamente a todos los profesionales y personal del Sanatorio del Sol que desde mi ingreso hasta mi alta demostraron una enorme profesionalidad. Y por sobre todas las cosas, por la calidad humana con que en cada momento fui tratada, aun cuando los trabajadores y trabajadoras de ese sanatorio atraviesan un difícil momento que es de público conocimiento. Es inmenso mi agradecimiento por su trato humanizado y la calidez puesta en todo lo que hacen.

Gracias al equipo de El Bolsón, a la licenciada en Psicología Mariana Reinafé, la licenciada en Nutrición María Julia Wenzel y la médica especialista en Endocrinología Ayelén Martín.

Gracias al cirujano Bartolomé Daniel y a su equipo, a Federico Santos (ayudante), Gabriel y Marianela (instrumentación), Francisco Begino (anestesia), Dra. Victoria Capurro (Terapia Intensiva) y enfermeros/as Mary Dualde, Isabel, Cecilia (Chechu), Marcelo, Sandra y Leopoldo. Gracias a Francisco (camillero) y a Lili y Paola de Admisión. A Elisabeth Litwiller (clínica) y Lorena Resnik (nutricionista). A todos/as y cada uno/a, gracias totales.

Apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Sanatorio del Sol. Y los felicito por llevar adelante su función con tanto respeto, compromiso y profesionalismo.

Viviana Beatriz Corleto

DNI 17.871.664