En San Martín las esquinas cuentan historias

Parada en el Muelle del Lago Lacar en San Martín de Los Andes. El agua azul, la playa calma, algún catamarán que se acerca y las montañas de fondo que abrazan todo. Play. Al oído, el sonido del agua me relaja. La voz de María José Pizarro comienza a contar la crónica titulada “Valdiviana”, del autor Martín Comesaña. Un viaje, un lugar que es esa playa que veo. El relato con gaviotas de fondo que graznan me envuelven y me llevan a 1960, al día del terremoto de Valdivia y su repercusión en ese lago que veo.





El proyecto QR Quiero Relato, dirigido por Jorgelina Balsa y Sandra Monteagudo, actrices y directoras de teatro que organizan desde hace 20 años, el reconocido Festival Estival de Teatro, es una idea revolucionaria para los que viven y los que visitan San Martín.

En diez puntos de la ciudad, instalaron unas placas de chapa, con un código QR. Los que pasan por allí, deben tomar el celular, escanearlo e ingresan en un blog. Se sugiere que una vez que entran se pongan los auriculares y aprieten play, para escuchar una historia que tiene que ver con ese lugar.

“Hicimos una convocatoria a escritores en diciembre. Pedimos que sean crónicas de cosas que hayan pasado en un lugar específico de la ciudad. Podían ser reales o ficciones . Nos llegaron 50 crónicas, elegimos 10 y las grabamos. A veces, las voces son de los mismos autores y otras convocamos a actores, de acuerdo a lo que nos imaginamos. Por ejemplo, el del lago Lácar es en primera persona interpretado por una actriz de Chile que conocíamos”, dice Sandra Monteagudo desde su ciudad.

Con Jorgelina evaluaron cómo querían cada relato y qué intervenciones sonoras, efectos de sonido o música imaginaban que quedaba bien en cada historia. Fue allí que para la edición sonora convocaron a Pacho Apóstolo, un colaborador que tiene conociento en edición sonora.



El QR te dirige a un blog, y solo hay que dar play.



“Logramos diez relatos con efectos, música y lo que queremos es que se escuche en el lugar. Creemos que pasa otra cosa si escuchás el relato mirando el lago, o te parás frente a un supermercado de la ciudad, que está en el lugar que antes había una canchita en la que muchos pibes que jugaron. Escuchás un relato que escribió uno de esos tantos chicos que cuando lo ven sienten añoranza y es muy lindo”, asegura Monteagudo.

También la crónica policial está a la vuelta de la esquina. Un homicidio que ocurrió en la ciudad hace más de 20 años y no se pudo dar con los culpables. La placa con ese relato, está en el lugar en que apareció el cuerpo.

“Hay escritores conocidos de la ciudad, que publicaban y otros que no, que se imaginaron algo, o sabían algo y se animaron. Nosotras las elegimos no con un criterio literario, sino imaginando los textos en este formato. Había que transformarlos en audios y que tengan este vínculo con el lugar. Se intentó que cada lugar, tuviera un solo texto”, cuenta la actriz.



Artistas en pandemia



Esta idea surge en medio de la pandemia por coronovirus, en la que cada sector debió salir adelante y el de los artistas en especial. Desde el Festival Estival, trataron de imaginar obras para hacer que no fueran en sala, que no convocaran a tanta gente.

En QR Quiero Relato, vieron que los espectadores podían ir cualquier día solos y escucharlos. Escuchar uno o hacer todo el recorrido.

La inspiración para esta idea, surgió de algo que vieron en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Allí se habían montado algo parecido y ellas lo adaptaron a la nueva realidad del mundo.

“En Jardín Botánico había un día y hora de obra. Pero este soporte nos daba la opción a que cada uno se tomara el ratito de escuchar historias cuando quisiera y nos liberaba de convocar a la gente en un horario específico. Nos ayudaba en situación pandémica para no tener que amontonarnos”, relata.



En marzo se estrenaron las obras, en pleno desarrollo del Festival Estival de teatro.



Que haya historias de la ciudad que circulen y que la gente las descubra, creen que tiene también tiene un valor turístico cultural. Sostienen que es otra manera de conocer San Martín, desde un lugar tal vez más humano.

“Uno de los relatos es sobre el Hotel del Sol, un edificio mítico, y otros son de personas que viven acá y les pasan cosas. Es otra dimensión de conocer el pueblo, desde un lugar poético o ficcional”, dice Sandra.

Las artistas en la página del Festival Estival de Teatro confiesan que este fue un tiempo difícil. Que, “ la postergación del convivio teatral”, ocasionó crisis económica en el sector, pero también en los posicionamientos estéticos y filosóficos en relación a las propuestas virtuales. Ellas celebran los intentos de hacer en este contexto. Y también haber podido, en marzo como desde hace 20 años, celebrar el Festival.

Como las dos son actrices les encanta imaginar la posibilidad de armar una obra desde cualquier lugar. “Somos muy apasionadas y ante una idea nos metemos de cabeza”, concluyen.



Buscá los QR QUIERO RELATO



- HOTEL SOL, autor e intérprete Lucas Verduga Santillán. En la esquina de San Martín y Mascardi.

- MICAELA, autora Cristina Venturini, intérprete Jorgelina Balsa. En Sarmiento 812.

- CINE, autor e intérprete Rafael Urretabizkaya. En Gral Roca 1151.

- MECHI, autora María inés Alsina, intérprete Stella Lamela. En la puerta del CPEM 13.

- NOMINAL, autor Martín Castañeda, intérprete Jorge Gorostiza. En la esquina de Gral. Roca y Drury.

- VOCES, autora Clara Mc Cabe, intérprete Sandra Monteagudo. En la esquina de Senador Elías Sapag y Rosas.

- ENRIQUETA, autor Marcelo Gobbo, intérprete Melisa Sansotta. En el puente de la calle Rivadavia sobre el arroyo Pocahullo.

- SUPER CANCHA, autor Santiago Ferrería, intérprete Daniel Miglioli. En la esquina de Gral. Roca y Rodhe.

- ORGANIDRAMA, autora e intérprete Eleonora Arias. En la Playa del Lago Lacar en la casilla de los guardavidas.

- VALDIVIANA, autor Martín Comesaña, intérprete María José Pizarro. En el Muelle del Lago Lacar.