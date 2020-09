En un contexto atípico y complejo por la pandemia, Jacobacci celebra un nuevo aniversario

En el marco de un panorama complejo y atípico que genera preocupación e incertidumbre, la comunidad de Jacobacci festeja hoy el 104 anversario de la ciudad.

La situación obligó a las autoridades locales a organizar una celebración muy acotada con el objetivo de evitar las conglomeraciones. En este marco, no se realizará el tradicional desfile cívico, ni fiesta de cumpleaños, ni el Tedeum “Unidos por Jacobacci” que había organizado el Consejo Pastoral.

Solo habrá un sencillo acto protocolar a las 10:30 horas, en la plaza Primeros Pobladores y se reproducirá un video a través de canales locales y la pagina oficial del municipio que incluirá actividades deportivas, culturales y sociales, entre otras, y el tradicional corte de tortas y brindis por el cumpleaños.

La pandemia COVID-19 impacta fuerte sobre la salud, con medio centenar de casos activos y casi 200 en total, y repercute sobre la economía de la ciudad.

La comunidad atraviesa un nuevo rebrote de contagios de coronavirus y la situación mantiene en alerta a la autoridades locales y a los trabajadores de salud.

Desde hace varios meses, rige una restricción de ingreso y egreso y no se avisora un horizonte claro.

A ello se le suma la crudeza de un invierno que lleva a los memoriosos a remontarse a varios años atrás buscar una comparación.

El sector ovino y caprino, que inyecta importantes recursos, también atraviesa un momento complejo. No solo por la emergencia sanitaria, sino por las pérdidas de animales que causaron las intensas nevadas de junio y julio y un mercado mundial de lanas y mohair deprimido. Sin bien, mostró signos positivos en las ultimas semanas, los valores de las fibras están un 50% más bajo que hace dos años.

En este contexto, un municipio que se ha convertido en el mayor receptor de las demandas, apenas puede funcionar con los escasos recursos que le ingresan.

“Estamos viviendo una situación muy compleja.. Desde el punto de vista sanitario y también económico y social. Esta pandema nos ha obligado cambiar la forma de vida y nos genera muchas complicaciones. No es fácil dar respuestas” señala el intendente Carlos Toro (UCR).

Los ingresos coparticipables han caído más de 60% y la recaudación por impuestos y tasas retributivas apenas llega al 20%. También se registra un fuerte impacto negativo en el sector laboral con una obra pública que no tiene el ritmo de otros años y trabajadores “informales” que no pueden desempeñarse.

Como contra partida, los gastos se han incrementado considerablemente en virtud de la demanda que genera la pandemia, el crudo invierno y la situación de los productores. Para poder paliar la situación el municipio recibe ayuda de provincia y Nación.

A pesar de todo la mayoría de los vecinos y el jefe comunal no pierden el optimismo. “Hoy sabemos que no va a ser fácil salir. Pero hemos estado en situación muy complicadas y hemos salido adelante. Necesitamos estar juntos, unidos. Dejar las mezquindades de lado, las cuestiones políticas, no intentar sacar rédito de esta crisis. Lo peor que nos puede pasar, a nosotros como pueblo, a la provincia o al país es que se busque desestabilizar o debilitar a quienes tenemos la responsabilidad de conducir” agrega Toro.

El intendente admite que el panorama que dejará la pandemia será aún más complejo y en este sentido considera que se deben buscar las nuevas alternativas que permitan oxigenar la economía, generando puestos de trabajo genuinos e ingresos a la economía local.

En el marco del programa nacional Argentina Hace, desde el municipio se impulsan varios proyectos para reactivar la obra pública. También ejecuta obras menores con recursos propios.

En forma conjunta con la provincia, busca reactivar la planta de faena local con el objetivo de recuperar la capacidad de faena de este importante emprendimiento y los puestos de trabajo que tuvo hasta que dejó de funcionar.

Por otro lado, el jefe comunal afirma que una alternativa viable para poder salir adelante, generar puestos de trabajo y recursos genuinos para la ciudad es la minería.

“La minería metalífera es una posibilidad concreta para poder generar puestos de trabajos y recursos para la ciudad. Necesitamos plantearnos seriamente poder explotar la riqueza que tenemos, no solo en Jacobacci, sino en la Región Sur” afirma.

En este nuevo aniversario, Toro pidió a los vecinos, “no bajar los brazos”, ser optimistas y tener la mayor responsabilidad social y solidaridad posible para afrontar el difícil momento que se vive por la pandemia.

“Tenemos que seguir cuidándonos más que nunca y ser optimistas. Vamos a salir de este difícil momento y no tengo dudas que nos va a dejar una enseñanza y nos va a dar fuerzas para mirar el futuro de otras forma", sentenció