En Viedma imputan por abuso de armas a un hombre que le disparó a su hermano

Un hombre fue imputado por el delito de abuso de armas y se dispuso su prisión preventiva domiciliaria con control satelital por el término de un mes tras un hecho registrado el pasado miércoles, a la noche, en el barrio Ceferino de Viedma.

La víctima fue su propio hermano que terminó con una herida de bala en el rostro y fue atendido en el hospital Zatti donde se confirmó sólo tuve lesones leves.

Según la acusación de la fiscalía, el imputado “desde una moto detenida en la intersección de las calles México y Alvear, efectuó varios disparos de arma de fuego, impactando uno de ellos en su hermano” que en ese momento salía de un módulo habitacional cercano.

El impacto le causó una "herida de arma de fuego en mejilla izquierda sin salida con compromiso de probable molar inferior alojados en partes blandas” que no puso en riesgo su vida.

El fiscal José Chirinos explicó que el delito endilgado de abuso de armas, "subsume las lesiones leves sufridas por la víctima que fue inmediatamente asistido en el hospital Artémides Zatti".

Como sustento probatorio indicó que cuenta con la denuncia realizada por la víctima quien contó que se encontraba en el interior de la vivienda de su madre cuando escuchó detonaciones y, al salir a la vía pública, divisó a su hermano quien le habría disparado desde una motocicleta. Además detalló que el conflicto entre ambos habría surgido luego de una discusión intrafamiliar.

Chirinos indicó que también poseen el acta de procedimiento policial, croquis referencial del lugar, certificado médico en donde consta que las lesiones revisten carácter leve, registro de audio y reportes del 911 y capturas de pantalla que registran conversaciones entre los hermanos y podrían fundamentar el enfrentamiento previo.

En la jornada del jueves, en el marco de la investigación preliminar, se efectuaron allanamientos aunque los mismos no arrojaron resultados positivos.



La defensa particular del imputado se opuso a la formulación de cargos. No obstante el juez Adrián Dvorzak, luego de explicar los alcances de esta instancia procesal, tuvo por admitidos los cargos y determinó la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.

En cuanto a la medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva del hombre en modalidad domiciliaria con la colocación de un dispositivo electrónico de control satelital y la prohibición de contacto con sus hermanos. En caso de incumplir alguna de estas condiciones se realizaría una nueva audiencia en la que podrían agravarse las mismas.