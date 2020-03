Coronavirus: se mantiene un único positivo y hay un caso sospechoso en Río Negro

Al igual que ocurrió durante la mañana, el Gobierno de Río Negro brindó una conferencia de prensa en el Salon Gris con el parte diario del coronavirus. Allí se informaron detalles de la situación sanitaria actual en la provincia, desmintiendo algunos rumores de casos positivos.





El ministro de Salud, Fabián Zgaib, tomó la palabra: "El caso de Viedma está asintomático, sigue internado. Hoy nos autorizó el Malbrán a hacerle la prueba para ver si sigue con el virus o no. En 48 horas tendremos el resultado".

"Acabamos de aislar e internar a un niño de 4 años en Bariloche, cuya familia llegó de Estados Unidos. Los síntomas están dentro del protocolo como caso sospechoso. La familia está aislada. El niño está en muy bien estado. Mañana sale la muestra para el Malbrán"

Además, mencionó el caso de la barilochense por la que se activó el protocolo. Aseguró que se la evaluó pero se descartó que sea un caso sospechoso por determinación del hospital.

La conferencia:





"No hay ningún otro caso en la provincia. Lo aclaro porque hay muchos audios y WhatsApp involucrando gente con nombre y apellido. Hay audios de gente de Roca, de médicos del Hospital, que son mentira", explicó Zgaib.

Por su parte, Mercedes Ibero aseguró que "los únicos que están aislamiento por los casos sospechosos, que son los familiares, están asintomáticos".

"No nos cambia nada la declaración de pandemia, porque seguimos teniendo un caso único importado. Y si el caso sospechoso fuera positivo también sería importado. Al no haber circulación viral, seguimos estando en etapa de contención. Pandemia significa que pasó por varios continentes", agregó sobre la declaración de la OMS de hoy.

Ante la consulta de por qué se suspenden actos masivos y no las clases, Zgaib aseguró que "nosotros evaluamos junto con la ministra y la gobernadora el tema de las clases. Hoy no hay ninguna razón para suspenderlas. El tema de los actos públicos es que no son aulas de 20 o 30 personas, son actos de miles de personas. Aparte se suspende por un mes. Si hay otra circulación de virus, que esperemos no llegue, la situación sería distinta. Hoy tener 20 mil personas, como en una fiesta popular, es un riesgo; por eso se decidió suspender los actos públicos".