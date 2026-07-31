Abrió la acreditación para la AOG Patagonia 2026, el mayor encuentro del petróleo y el gas de la región

La AOG Patagonia 2026 tendrá todos sus espacios de exhibición ocupados y ofrecerá una agenda con actividades técnicas, encuentros de CEOs y jornadas dedicadas a los principales desafíos de la industria hidrocarburífera. Foto gentileza.

La Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 se prepara para recibir a profesionales, especialistas y referentes de la industria hidrocarburífera en una nueva edición que se desarrollará con el 100% de los espacios de exhibición comercializados y una superficie de 17.000 metros cuadrados. Los interesados en asistir ya pueden gestionar su acreditación para participar del encuentro.

Durante las cuatro jornadas de la exposición, más de 400 marcas expositoras presentarán productos, servicios y desarrollos tecnológicos destinados a la industria del petróleo y el gas. El evento buscará consolidarse como un espacio para el intercambio de conocimientos, la actualización tecnológica y la generación de nuevas oportunidades de negocios.

Entre las actividades previstas se destaca el tradicional Encuentro con los CEOs, en el que los principales ejecutivos del sector analizarán el presente de la industria, las perspectivas de crecimiento y los desafíos que marcarán la agenda energética de los próximos años.

La programación también incluirá la décima edición de Jóvenes Oil & Gas, una iniciativa orientada a estudiantes avanzados y jóvenes profesionales que promueve el intercambio con referentes de la industria y la generación de oportunidades de desarrollo profesional.

Además, se realizará la cuarta Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria de Oil & Gas, enfocada en las mejores prácticas y los principales desafíos en materia de seguridad operacional. La agenda se completará con la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas, donde especialistas debatirán sobre tendencias, proyectos y avances en uno de los segmentos estratégicos para el desarrollo energético del país.

La AOG Patagonia 2026 es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y comercializada por Messe Frankfurt Argentina. El encuentro es considerado el principal evento de la industria hidrocarburífera de América Latina.