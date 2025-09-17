Aconcagua Energía renace bajo el nombre de Tango Energy

Aconcagua Energía pasó a ser controlada y tomar el nombre de Tango Energy, del exCEO de YPF, Pablo Iuliano.

La petrolera Aconcagua Energía completó su reestructuración y adoptó un nuevo nombre: Tango Energy Argentina S.A., consolidando así un cambio de etapa que busca dejar atrás el default declarado en abril.

El relanzamiento llega de la mano de Vista y Trafigura, que participaron en el salvataje, y con Pablo Iuliano, ex CEO de YPF, al frente de la nueva gestión. La compañía apunta a optimizar sus activos y crecer en Vaca Muerta.

La operación incluyó la adquisición del 93% del capital accionario por parte de Tango Energy, junto con una inyección de 36 millones de dólares que permitió recomponer la estructura financiera y el gobierno corporativo.

La estrategia de Tango Energy pone el foco en el desarrollo de sus 14 concesiones hidrocarburíferas en las cuencas Neuquina y Cuyana —Mendoza, Río Negro y Neuquén—, además de sus proyectos hidroeléctricos, térmicos, eólicos y solares.

En el corto plazo, la compañía apunta a incrementar la producción entre un 5% y un 10% antes de fin de año, priorizando el mantenimiento de equipos y la eficiencia en los campos maduros.

Un dato destacado es que la firma trasladará su sede a Cipolletti, acercando la gestión a sus operaciones para mejorar la respuesta en el día a día y fortalecer el vínculo con las comunidades locales.

Con este relanzamiento, Tango Energy busca posicionarse entre las grandes del sector, combinando disciplina financiera, experiencia en no convencionales y una hoja de ruta de crecimiento sostenible.