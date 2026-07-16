El aeropuerto Chapelco se refuerza para el invierno con un nuevo barrenieve

El gobierno de Neuquén incorporó un nuevo vehículo barrenieve destinado a las tareas de mantenimiento invernal del Aeropuerto Chapelco.

Esta herramienta permitirá optimizar las operaciones de despeje de nieve y tratamiento preventivo de hielo en sectores operativos de la terminal aérea.

La nueva unidad está conformada por una camioneta Ford Ranger 4×4 V6 equipada con una pala barrenieve de accionamiento electrohidráulico y un distribuidor de sal de alta capacidad. Está especialmente diseñado para intervenir con rapidez sobre calles de circulación, plataformas y otros sectores críticos del aeropuerto durante los eventos de nieve y hielo.

Su configuración permite combinar una alta velocidad de desplazamiento con una eficiente capacidad de barrido y distribución de sal, reduciendo los tiempos de respuesta ante las condiciones climáticas propias de la temporada invernal. Además, incorpora equipamiento específico para operaciones nocturnas, sistema de balizamiento vial, luces LED de trabajo, cámara frontal para asistencia operativa, cadenas para nieve y elementos de rescate que amplían su capacidad de intervención.

Recientemente, el gobierno finalizó la ampliación de la terminal aérea e inició una segunda etapa de trabajos destinados a reforzar sectores estructurales del edificio original.

Las obras permitieron incorporar más de mil metros cuadrados cubiertos y prácticamente duplicar la superficie destinada a los pasajeros.

El aeropuerto Aviador Carlos Campos es uno de los que más ha crecido en demanda. Al comparar el período de enero a junio de 2025 con el mismo lapso de 2024, se observa un incremento del 23% en la cantidad de pasajeros, según la última información disponible de la Administración Nacional de Aviación Civil.