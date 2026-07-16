Una década después: Messi tendrá revancha en el MetLife, el lugar que lo vio renunciar a la Selección

Aquella derrota ante Chile en la final fue un antes y después para la Selección.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, la imponente cancha donde el próximo domingo, desde las 16, Argentina disputará la final del Mundial 2026 ante España, es un escenario que marcó un antes y un después para Lionel Messi dentro de la Selección.

Una década atrás, el astro argentino, frustrado e imponente ante tantos cimbronazos deportivos con la casaca albiceleste, decidía ponerle punto final a su participación con el equipo nacional, luego de la derrota ante Chile en la final de la Copa América Centenario.

El 26 de junio de 2016, la Albiceleste, dirigida por Gerardo Martino, caía por penales ante Chile y sufría su segunda derrota consecutiva ante los trasandinos por la final del continente (había caído un año antes también en el cruce decisivo).

Aquella noche, el astro rosarino falló su remate desde los doce pasos en la serie, un punto de inflexión para él y la posterior toma de la decisión.

Concluido el encuentro, la Pulga rompió en llanto y manifestó: «Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está», contó, dejando atónito al mundo del fútbol.

«Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está», agregó aquel día. Por suerte, poco tardó Lio en cambiar de opinión…

Pero no todas fueron pálidas en ese majestuoso estadio. El 9 de junio de 2012, Messi hizo historia anotando tres goles en un amistoso frente a Brasil, en lo que fue un dramático triunfo por 4 a 3. Fue la Pulga quien selló el triunfo con un golazo desde afuera del área.

El próximo domingo, diez años después de aquel triste suceso deportivo ante Chile, Messi procurará saldar esa deuda. Como si aún le quedara algo más por hacer y demostrar en su brillante carrera futbolística.