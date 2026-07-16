Lilia Lemoine acusó a Victoria Villarruel de «hacer populismo nazionalista» con el triunfo de la Selección

La diputada nacional Lilia Lemoine responsabilizó a Victoria Villarruel por una eventual sanción contra la Selección Argentina y la acusó de hacer «populismo nazionalista» tras la publicación de la vicepresidenta sobre las Islas Malvinas.

Lemoine escribió en su cuenta de X: «Esperemos que no pase más allá de la penalización económica… pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA… que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo».

Lemoine cruzó Villarruel por el posteo sobre las Malvinas y la Selección Argentina

En el mismo mensaje, la legisladora diferenció el comportamiento de los hinchas del rol institucional de la vicepresidenta. «Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis», expresó.

La bandera que mostraron los jugadores tras la victoria.

Lemoine también lanzó fuertes descalificaciones contra Villarruel. «Con el c*lo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula», escribió en la red social.

Qué publicó Victoria Villarruel sobre las Islas Malvinas tras el partido con Inglaterra

El cruce interno en La Libertad Avanza se produjo luego de que Villarruel difundiera un mensaje en X acompañado por una imagen de los futbolistas argentinos con una bandera que decía «Las Malvinas son Argentinas».

La vicepresidenta escribió: «¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón«. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente sobre una eventual sanción vinculada con ese episodio.