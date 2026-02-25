Santa Cruz potencia su minería: firmó una inversión millonaria con una empresa estadounidense en Cerro Negro 

El Gobierno de Santa Cruz anunció una inversión estratégica para reanudar y ampliar CNE1 en la mina Cerro Negro, junto a Newmont. Esta estrategia clave extenderá la vida útil de la operación más allá del año 2035 y reforzará el desarrollo productivo y económico de la provincia.

La iniciativa representa una inversión total de aproximadamente USD 800 millones durante los próximos seis años, activando más de 30 obras en superficie y en interior de mina, generando un importante efecto multiplicador sobre la economía local.

Sin esta inversión, la producción y el empleo disminuirían en los próximos años, según explicaron desde la provincia. Foto gentileza.

CNE1 es esencial para sostener el perfil de producción de Cerro Negro y se espera que permita incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028. Con CNE1, la operación preserva los puestos de trabajo existentes y crea 270 nuevas posiciones durante la fase de ejecución, con un fuerte foco en maximizar el empleo local y la participación de empresas contratistas.

“Hoy es un día muy importante para Santa Cruz. En un contexto económico complejo para la Argentina, estamos anunciando una inversión de 800 millones de dólares que nos permite extender la vida útil de Cerro Negro y llevar previsibilidad a nuestras comunidades. Esto es trabajo para los santacruceños, es producción y es futuro. Y además recibimos la confirmación de que ya se está trabajando en un nuevo proyecto, que próximamente también será anunciado. Ese es el camino que queremos para la provincia”, destacó el gobernador Claudio Vidal.

El gobernador Claudio Vidal recorrió las inmediaciones junto a autoridades del lugar. Fotos gentileza.

CNE1 se ejecutará bajo los permisos ambientales vigentes y de acuerdo con los estándares globales de Newmont, garantizando operaciones responsables y cuidado del ambiente, al tiempo que acompaña el desarrollo productivo de largo plazo de Santa Cruz.

El mandatario provincial remarcó además que “esta inversión es una señal concreta de confianza en Santa Cruz y en el trabajo que venimos haciendo para generar condiciones de previsibilidad. Cada proyecto que avanza significa más empleo para nuestra gente, más oportunidades para nuestras empresas y desarrollo real para nuestras localidades. Queremos una provincia que produzca, que agregue valor y que planifique a largo plazo”.

Por su parte, Newmont refuerza su compromiso de largo plazo con Santa Cruz y Argentina, subrayando su dedicación para ampliar el empleo local y potenciar el rol de las empresas radicadas en la provincia a lo largo de toda la cadena de valor de las obras.

Tanto Newmont como el Gobierno de Santa Cruz enfatizan la importancia de mantener la colaboración entre las autoridades públicas, el sector privado, los sindicatos y las instituciones educativas para asegurar que esta inversión se traduzca en crecimiento sostenible, desarrollo laboral y prosperidad de largo plazo para la provincia.

“Cerro Negro es un activo con un potencial geológico extraordinario, y nuestro compromiso es llevarlo a su máxima expresión con responsabilidad y visión a largo plazo. El reinicio de CNE1 marca una nueva etapa de expansión que nos permite extender la vida útil de la mina y sostener una operación más sólida. Lo haremos como siempre: poniendo la seguridad en el centro, con disciplina operativa, eficiencia y foco en el cumplimiento de nuestros compromisos de producción”, señaló Tito Cacho, gerente general de Newmont Cerro Negro.

“CNE1 es una inversión en infraestructura minera y también en las personas, en el desarrollo gradual de capacidades y talento local para ampliar las oportunidades y acompañar el futuro de las comunidades de Santa Cruz”, señaló María Eugenia Sampalione, directora país de Newmont, quién agregó: “Llevar adelante esta iniciativa de manera responsable requiere condiciones estables y predecibles, un diálogo constructivo y un compromiso compartido para desarrollar capacidades locales a lo largo del tiempo”.