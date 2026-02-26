Parque Eólico Cerro Policía: Provincia y Fortescue presentaron el proyecto de 300 MW ante la comunidad

Este lunes se presentó a la comunidad de Cerro Policía el Proyecto «Parque Eólico Cerro Policía 300 MW», en una reunión junto con la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro y Fortescue, empresa a cargo de la iniciativa. El fin del espacio fue establecer un diálogo con los vecinos antes de la Audiencia Pública del 19 de marzo.

Durante el encuentro se conversó acerca de las características del parque eólico, así como la relación que viene forjando la compañía con la comunidad. Sin embargo, una gran parte del diálogo se enfocó en las expectativas puestas en la repercusión económica que tendrá la iniciativa en Cerro Policía: durante su construcción, se emplearán en promedio 250 personas.

La Comisionada de Cerro Policía, Erica Corvalán, señaló que la reunión «se hizo para poder informar a toda la población en qué consiste el proyecto y para que los vecinos también se saquen todas las dudas que tienen respecto al impacto que traería el proyecto para la comunidad«.

En la charla informativa representantes de Fortescue y autoridades provinciales presentaron el proyecto. Foto: Andrés Maripe.

«Queremos que los beneficios de este gran proyecto se derramen en la comunidad. Para eso le pedí a la empresa que hagan las obras acá, que trasladen desde acá a la gente», añadió.

La charla informativa se realizó en la Escuela 193 “José Sabino Rojas», en donde también se realizará la Audiencia Pública del 19 de marzo, en el que se expondrá el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. En la misma participarán autoridades provinciales, representantes de la empresa, equipos técnicos y vecinos de la región, conforme a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

Qué se habló en la charla informativa

Al inicio de la actividad, representantes de Fortescue expusieron las características principales del parque eólico, con 300 megavatios (MW) de capacidad instalada. También expusieron los trabajos de análisis que realizaron hasta el momento, así como el contacto que vienen llevando adelante con la comunidad desde 2022.

Asimismo, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro explicó su rol como supervisora de las obras. Durante la conversación, se respondieron las distintas consultas planteadas por los vecinos, principalmente enfocadas en los beneficios y oportunidades podría brindarle el proyecto a la localidad.

Los vecinos de Cerro Policía plantearon sus consultas previas respecto al EIA. Foto: Andrés Maripe.

La iniciativa proyecta la creación de 250 puestos laborales, sumado a un impacto indirecto para la economía local a partir de la llegada de las empresas contratistas.

Finalmente se conversó acerca de la Audiencia Pública del 19 de marzo, donde se analizará el Estudio de Impacto Ambiental. En ese marco es que se le anticipó a la comunidad en qué consistirá el encuentro y de qué manera la comunidad podrá participar, para exponer de forma oficial sus dudas y reclamos respecto al proyecto.

La Audiencia Pública será una instancia clave del proceso de evaluación ambiental y contribuirá a fortalecer la solidez técnica y regulatoria del proyecto.

Asimismo, constituye un paso necesario para acompañar la búsqueda de financiamiento y de potenciales compradores de la energía, lo que permitirá a la compañía, en su momento, avanzar hacia una eventual Decisión Final de inversión.

Las expectativas de la comunidad con el proyecto

Tras concluir la charla informativa, el Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental de la Provincia, Nicolás Jurgeit indicó que el objetivo del encuentro fue «dar a conocer, en un lenguaje sencillo, el proyecto del que estamos hablando, y que la población empiece a tener herramientas para tomar su decisión y participar activamente en la audiencia pública».

Marcelo, quien es un vecino que participó de la reunión, expresó su deseo de que se concrete el parque eólico: «Ojalá siga avanzando porque hace falta una nueva economía en el lugar. Acá se vive de la ganadería ovina, y está en decadencia».

«Que venga una empresa con un proyecto grande y genere fuentes de trabajo es muy importante para el lugar. Después vamos a ver en la audiencia pública si nos podemos juntar con algunos vecinos, para organizar algún pedido de las necesidades más urgentes del pueblo» comentó.

Queremos que los beneficios de este gran proyecto se derramen en la comunidad Erica Corvalán, Comisionada de Cerro Policía

En esa línea, la Comisionada de Cerro Policía manifestó su deseo de aprovechar el impulso del proyecto pensando a largo plazo, en un contexto en el que las sequias y plagas plantean el desafío de diversificar una economía que actualmente depende de la ganadería.

«Si bien esto es transitorio, la idea es buscar algo que quede de manera permanente. Junto a la provincia estamos proyectando hacer un centro de interpretación paleontológica con un corredor turístico para diversificar la economía», explicó la Comisionada de Fomento, con el fin de que el pueblo tenga «otra fuente de ingreso, a través del turismo y de la cultura».