Alter Energy: la decisión de apostar por otra energía

Surgida hace más de una década en Neuquén Capital, Alter Energy es el resultado de una decisión que redefinió no solo un recorrido profesional, sino también una forma de entender la energía en la región. La empresa le dio un giro a las motivaciones tradicionales para apostar por la energía solar: más allá de la reducción de la huella de carbono, su foco estuvo puesto desde el inicio en atender necesidades económicas concretas y garantizar seguridad energética. Guillermo Torres, gerente comercial de la compañía, conversó con Energía On para explicar el propósito que se plantea la empresa.

Su fundador, Matías Cicchitti, ya contaba con experiencia previa trabajando en el ámbito de los hidrocarburos, pero dejó su trabajo en una multinacional para dedicarse de lleno a las energías renovables, realizando cursos y capacitaciones a nivel nacional e internacional. Guillermo se sumaría a Alter Energy durante la pandemia, también dejando de trabajar en empresas grandes para poder enfocar su trabajo en la región.

En sus orígenes se dedicaban exclusivamente a instalar paneles solares sin batería.

Estas se fueron incorporando con el tiempo, primero de plomo ácido, para luego recurrir a las baterías de litio, con mayor eficiencia de almacenamiento de tecnología. “Siempre el eje principal fue reducir la huella de carbono en un sitio aislado” marcó Guillermo.

Mas allá del cuidado del medio ambiente, el impulso de la empresa fue la novedad tecnológica y la capacidad de gestionar y proveer electricidad a distintos lugares mediante energías sustentables, por lo que a sus clientes siempre les presentan sus servicios desde una mirada económica-financiera, aunque sin dejar de lado el factor ambiental. “Le quitamos un poco el romanticismo al tema de las energías renovables” explicó.

La energía solar como una solución estratégica

Con el crecimiento de la actividad productiva en la región y las limitaciones de la infraestructura eléctrica, Alter Energy comenzó a recibir cada vez más consultas vinculadas a un problema concreto: cómo garantizar energía inmediata en lugares donde la red no llega o resulta inestable. En ese escenario, la energía solar dejó de ser una elección asociada únicamente al cuidado ambiental para convertirse en una solución estratégica.

La empresa fue incorporando sistemas híbridos que combinan paneles solares, bancos de baterías y grupos generadores, una integración que permite reducir costos operativos y asegurar continuidad energética en sitios aislados. Este tipo de soluciones es especialmente demandado por empresas vinculadas al sector oil & gas, que necesitan abastecimiento confiable para sostener sus operaciones.

Este enfoque llevó a Alter Energy a desarrollar proyectos modulares, que pueden ampliarse en función del crecimiento de la demanda energética de cada empresa. De esta manera, los sistemas se adaptan a la evolución de los proyectos productivos sin requerir una inversión inicial sobredimensionada.

El potencial de las renovables, más allá del «romanticismo»

En el presente, la manera en la que trabajan con sus clientes es ver «cuál es su número, cuántos tanques consumimos en gasoil, y cuál es su política: si tienen política de cuidar el medio ambiente o lo que importa es reducir los consumos de combustible» indicó Torres. A partir de ahí, es cuando le comunican que tan rentable es la instalación.

Al momento del diagnóstico, la sinceridad es clave para ellos. «Hay clientes que le decimos que no les conviene económicamente, y nos miran sorprendidos» -contó- «Pero les añadimos: si vos querés poner energía solar porque te importa la política de medioambiente, de reducir la huella de carbono ¡Perfecto! Avancemos«.

Esa manera de trabajar corresponde a cómo ven desde el equipo la coyuntura actual respecto a las renovables. Guillermo no consideró que haya un interés creciente en el mercado por la energía fotovoltaica, aunque sí puede haberlo respecto a las soluciones que es capaz de brindar.

Él cree que años atrás «estaba este romanticismo por la energía solar, donde había empresas que decían voy a invertir en la huella de carbono, porque me gusta, porque me exigen, porque es linda, pero eso se terminó». Según su opinión, en el contexto actual factores como la política de Estados Unidos, distintas crisis económicas, o la guerra como de Ucrania, forzaron a que la mirada sobre las renovables se enfoque en los costos.

“Por lo tanto, desde ese lugar, quitando el romanticismo, lo que se ven son los números. ¿Cómo solucionamos eso? Con energía solar. Ahí es donde el cliente dice ah, entonces me gusta este tipo de energía«, esa es un poco la realidad” expresó.