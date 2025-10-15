Aluvional traslada su planta de arenas al corazón de Vaca Muerta

La arenera Aluvional trasladará su planta de procesamiento desde Río Negro al corazón de Vaca Muerta.

La compañía de arenas destinadas a los trabajos en Vaca Muerta, Aluvional, anunció el traslado de su planta de procesamiento desde Villa Regina, en Río Negro, hasta el corazón mismo de Vaca Muerta. La nueva sede de la subsidiaria de la petrolera Vista Energy estará en el área Bajada del Palo.

Desde la compañía se estacó que con esta reubicación, la firma busca optimizar la logística y garantizar un suministro más eficiente de arenas a las operaciones en la Cuenca Neuquina.

La empresa además cambiará su modelo operativo para poder tomar arenas de distintas locaciones, incorporando arenas de cercanía. Actualmente, Aluvional procesa las arenas que extrae de su cantera en Río Negro, pero no descartan a futuro dar con desarrollos aún más cercanos a los yacimientos.

Los trabajos de traslado comenzarán en el cuarto trimestre de este año, y según detallaron se prevé que la nueva planta de procesamiento entre en operaciones en su nueva localización durante el primer trimestre de 2026.

Según detalló la firma, no se generarán despidos por el traslado de las instalaciones de tratamiento, cumpliendo con el ofrecimiento de la relocalización a los actuales operarios que poseen en Río Negro.

Aluvional opera una planta de procesamiento que, a través de sistemas de atrición, lavado y filtrado en húmedo, permite eliminar impurezas como la arcilla y obtener arenas silíceas con la granulometría requerida para la estimulación hidráulica de pozos no convencionales.

Actualmente, la planta procesa unas 130 toneladas de arena cruda por hora que son utilizadas para los desarrollos que lleva adelante Vista Energy, la petrolera liderada por Miguel Galuccio.