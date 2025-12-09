Argentina busca convertir el oleaje del mar en energía: ¿De qué se trata el proyecto que se realizará en Mar del Plata?

Argentina continúa innovando en el uso de las energías renovables con un proyecto que nació en 2009 en Buenos Aires y se mantiene a paso firme con la promesa de convertirse en un hito para la ciencia nacional. Se trata del primer dispositivo para el aprovechamiento de la energía undimotriz, el cual será instalado en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata.

Tras el convenio firmado por La Subsecretaría de Energía de la provincia con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el Foro Regional de Energía en Buenos Aires, se prevé la construcción de un prototipo a escala real en el próximo año. El proyecto será financiado con fondos del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED). Los fondos del PROINGED provienen del agregado tarifario renovable, que los usuarios abonan en la factura de electricidad de la Provincia de Buenos Aires

El mismo fue firmado en el Centro Bonaerense de Energías Renovables por el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el presidente de FREBA, Fernando Pini; el secretario General del Foro, Gustavo Piuma Justo; el decano de la UTN Regional Buenos Aires, Guillermo Oliveto; y el coordinador del PROINGED, Ricardo Lospinnato.

Desde el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, resaltaron que es prioridad impulsar este tipo de proyectos estratégicos. Fotos gentileza.



Según indicaron desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el dispositivo a implementar puede generar hasta 30 kw por hora, se estima que con 100 equipos (200 boyas) funcionando se podría llegar a alcanzar una potencia instalada para suministrar energía eléctrica a 20.000 personas o 5.000 hogares. La fuente de energía posee un alto rendimiento, ya que es diez veces más densa, comparado con la energía solar, y cinco veces más densa comparada con la eólica.

El sistemna será fabricado en Buenos Aires y contará con tecnología y mano de obra nacional. Fotos ilustrativas Gobierno de La Provincia de Buenos Aires.

¿En qué consiste el proyecto?

El dispositivo de energía undimotriz, a cargo de Mario Pelissero, Alejandro Haim y RobertoTula, tendrá la capacidad de captar la energía de la onda marina y transformarla en energía mecánica rotatoria,la cual será convertida en energía eléctrica. La captación de la energía es realizada por el conjunto boya-brazo que realiza una oscilación ascendente y descendente, dado por el movimiento de la boya sobre la ola entre el pico y valle de la misma, y lo transforma en un desplazamiento circular y de rotación que genera la electricidad.

El dispositivo será una innovación en la utilización del agua en Argentina. Foto Universidad Tecnologica Nacional.

De esta manera, se transforma el lento movimiento de ascenso y descenso de las boyas en un rápido desplazamiento giratorio uniforme que ingresa a un generador que produce energía eléctrica. Las boyas están huecas y fueron diseñadas con acero naval. Su peso y medidas pueden variar de dos a 20 toneladas y de tres a diez metros de diámetro.

La implementación del sistema consta de varias etapas y tendrá un plazo de ejecución previsto de 12 meses aproximadamente. En primer lugar, se realizará el diseño y desarrollo del prototipo a escala; luego la fabricación del prototipo; en tercer lugar, las Pruebas y logística; después el montaje de instalación y por último la puesta en funcionamiento.