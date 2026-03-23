Diario RÍO NEGRO en CERAWeek: cómo será el encuentro de energía más importante del mundo

El conflicto de Medio Oriente, que hoy ya toma tintes para ser considerado la tercera guerra del Golfo Pérsico, no es un enfrentamiento solamente político: el daño a instalaciones petroleras y el bloqueo del estrecho de Ormuz hacen que sea la peor crisis energética global desde que el petróleo mueve al globo. En este contexto, representantes de 89 países y de las principales petroleras del mundo se reunirán en una edición de CERAWeek by S&P, el ciclo de charlas más importante del mundo, pero que en esta ocasión, es además urgente.

Tal como hizo el año pasado, Diario RÍO NEGRO estará presente en el encuentro que comenzará este lunes en el elegante complejo del Hilton Americas y el Centro de Convenciones Bush, en Houston, Estados Unidos.

La cita tendrá este año un tinte especial, dado que desde el primer día se espera que haya protestas en contra no solo del conflicto bélico, sino en contra del gobierno de Estados Unidos por el impacto que la crisis energética está teniendo en los combustibles que ya subieron un 25% en lo que va del mes.

En esta oportunidad, Argentina tendrá un peso más notorio que en los años previos, ya que no solo se contará con la participación de empresas como Tecpetrol y Techint, sino también con la intervención del secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y la presencia de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente.

Pero la agenda argentina va más allá de CERAWeek en sí, dado que en paralelo a las charlas, la sede Houston del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) realizará un encuentro especial que tendrá como orador al Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien también participará de un evento especial con foco en Vaca Muerta.

El ciclo CERAWeek ya está listo para iniciar los debates.

Esa cita se denomina “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook” y además de Marín participarán de ella Daniel González, el CEO de GeoPark, Felipe Bayón, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, y el cofundador de Vista Energy, Pablo Vera Pinto.

Es que esta 44° edición del encuentro que organizan Standard & Poor´s (S&P), encuentra a la Argentina ante un escenario revuelto desde lo global, pero alentador en lo que hace a las oportunidades. El conflicto en Medio Oriente no sólo está a 14.000 kilómetros de distancia de Vaca Muerta, sino que muestra que el petróleo y el futuro GNL que se exporte desde las costas rionegrinas tendrá acceso a un mar sin bloqueos, lejos de los ataques misilísticos, y de cuellos de botella marítimos como es el Canal de Panamá para llegar al mercado asiático.

Los ejes esperados: energía segura y a precios razonables

Si bien es claro que no será la posición argentina el eje del encuentro, sí se espera que haya dos conceptos trasversales a todo el debate que se extenderá por una semana: la seguridad energética y la afordabilidad, es decir que lo que hoy más que nunca está en claro que el mundo necesita es energía estable, confiable y no interrumpible, pero además que tenga un precio que pueda ser pagado.

Ambos conceptos se potenciaron con el conflicto en Medio Oriente, que en términos del presidente de CERAWeek, Daniel Yergin, han constituido un escenario de «pesadilla» para el mundo que necesita de la energía para seguir su ritmo diario.

La cita abrirá con las palabras de Yergin, posiblemente el mejor analista del sector, y luego de él será el turno de una persona clave, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ya que no solo Estados Unidos enfrenta un aumento del 25% en el precio de los combustibles desde el inicio de los bombardeos, sino la posibilidad de que esa suba genere un efecto dominó en la economía de la que hoy lucha por ser la primera potencia mundial.

La agenda incluye la participación de referentes como el CEO de Chevron, Michael Wirth, el CEO de ADNOC y ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, el sultán Ahmed Al Jaber, Patrick Pouyanné, el CEO de TotalEnergies; Amin Nasser, el CEO de Saudí Aramco, el CEO de la italiana ENI, Claudio Descalzi; y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, entre muchos más.