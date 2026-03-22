GeoPark empieza a perforar en Vaca Muerta y proyecta producir hasta 6.000 barriles por día a fines del 2026

GeoPark anunció oficialmente el inicio de sus operaciones de perforación en Vaca Muerta. Se trata de la primera campaña de la firma en el bloque Loma Jarillosa Este en Neuquén. La empresa definió al hecho como a un «hito» que marca un paso decisivo en su plan de crecimiento acelerado dentro de la cuenca.

Para llevar adelante su ambicioso programa integral de trabajo durante el 2026, la empresa confirmó que destinará una fuerte inversión que oscilará entre los US$ 80 y US$ 100 millones.

El principal objetivo de esta inyección de capital es escalar rápidamente la producción de hidrocarburos: de acuerdo con las proyecciones informadas por la compañía, apuntan a producir 1.500 barriles de petróleo por día en principio y escalar a un volumen de entre 5.000 y 6.000 barriles diarios hacia finales de este mismo año.

A su vez, el plan a mediano plazo busca multiplicar por diez su extracción en los próximos tres años para alcanzar los 20.000 barriles diarios hacia fines del 2028.

El impacto de la llegada de GeoPark a Vaca Muerta

La operadora indicó que para llevar a cabo sus operaciones vinculó a más de 30 empresas contratistas de distintas especialidades de servicios a través de la suscripción de 40 acuerdos comerciales, generando un significativo impacto en la cadena de valor local y regional.

«Vaca Muerta es uno de los yacimientos no convencionales más dinámicos del mundo y estamos construyendo aquí una posición que será central dentro del portafolio regional, es el activo que está redefiniendo nuestra escala como compañía», dijo el country director de la Unidad de Negocios de la empresa en Argentina, Ignacio Mazariegos.

Foto: Gentileza.

En paralelo al despliegue en el campo, la empresa ya consolidó su presencia administrativa con una oficina propia en la ciudad de Neuquén y un equipo local de aproximadamente 30 empleados, una nómina que continuará en crecimiento sostuvieron desde la compañía.

Asimismo, informaron su adhesión al programa provincial de Becas Gregorio Álvarez, realizando un aporte de US$ 250.000 para fomentar el desarrollo sostenible a través de la educación.