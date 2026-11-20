El Gobierno nacional aprobó el ingreso de Argentina LNG al RIGI, un paso que habilita el avance de una inversión de US$ 50.750 millones. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, se trata de la mayor inversión realizada por un grupo privado en Argentina y en la región.

Tras el anuncio, el gobernador Alberto Weretilneck se expresó en su cuenta de X y celebró el impacto que tendrá el proyecto para la provincia.

“El RIGI aprobó la mayor inversión de la historia argentina. Y es rionegrina”, escribió el mandatario.

Qué dijo Weretilneck sobre Argentina LNG

En su publicación, el gobernador destacó que el proyecto permitirá exportar al mundo el gas producido en Vaca Muerta desde la costa de Río Negro.

“Gas de Vaca Muerta que va a salir al mundo desde nuestra costa. Trabajo, crecimiento y desarrollo para nuestra gente y para nuestra provincia. Eso es Argentina LNG”, señaló.

También agradeció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por generar las condiciones para concretar inversiones de esta magnitud. Además, reconoció al titular de YPF, Horacio Marín, por el trabajo conjunto con el Gobierno provincial.

Weretilneck sostuvo que la llegada del proyecto fue resultado de condiciones políticas, económicas y sociales que, según indicó, permitieron generar previsibilidad para los inversores.

En ese contexto, definió la iniciativa como el “tercer hito fundacional de Río Negro” y vinculó su desarrollo con la Ley de Empleo Rionegrino.

Según explicó, esa normativa establece que el 80% de los trabajadores deberán ser de la provincia.

“Vamos a ser parte de esta historia como se merece Río Negro. Sabemos que falta, pero Río Negro tiene rumbo. Río Negro está en marcha”, concluyó.

Quiénes encabezan la inversión de Argentina LNG

El proyecto está encabezado por YPF, que tendrá una participación del 36%, y las compañías Eni, de Italia, y XRG, el brazo internacional de ADNOC de Emiratos Árabes Unidos, con el 32% cada una.

La iniciativa busca desarrollar la infraestructura necesaria para producir y exportar gas natural licuado (GNL) a partir de los recursos de Vaca Muerta.