El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI para el proyecto «Argentina LNG», un paso que destraba una inversión de US$ 50.750 millones, la más grande que haya hecho un grupo privado en el país y en la región, según el ministro de Economía, Luis Caputo.

El proyecto lo encabezan YPF, con el 36%, y las petroleras Eni (Italia) y XRG, el brazo internacional de ADNOC de Emiratos Árabes Unidos, con el 32% cada una.

NUEVO RIGI APROBADO! Argentina LNG USD 50.750 millones 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina. El proyecto contempla una inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de USD 50.750 millones hacia 2050. Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de USD 9.000 millones al año. Para alcanzar esos volúmenes, se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina. El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción. También se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos. Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación. Felicitaciones a @HoracioMarin_ok por este extraordinario proyecto y agradecimiento al Comité RIGI por su arduo trabajo! Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2026

La aprobación es uno de los últimos pasos regulatorios antes de que los socios formalicen sus compromisos. La decisión final de inversión (FID) se comunicará el lunes 30 de noviembre a las 9.30, en el Palacio Libertad (ex CCK). El Directorio de YPF ya la aprobó el lunes pasado, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De la inversión total, unos US$ 25.000 millones se desembolsarán entre 2027 y 2030. Buena parte del financiamiento vendrá de préstamos internacionales respaldados por contratos de exportación de largo plazo y garantías de Estados Unidos e Italia para las empresas de esos países.

Según YPF, la construcción demandará unos 20.000 puestos de trabajo por año, con picos de hasta 40.000 entre empleos directos, indirectos e inducidos. Los socios apuntan a iniciar la operación comercial en 2031, con 12 millones de toneladas anuales de GNL y la posibilidad de ampliar a 18 millones más adelante.

Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica. Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Le quiero agradecer especialmente al presidente @JMilei por elegirme y darme la oportunidad de generar valor para la compañía. A @LuisCaputoAR y a la @Energia_Ar por liderar y acompañarnos durante todo los proyectos que presentamos al RIGI. No puedo dejar de darle mi mayor agradecimiento a cada una de las personas de @YPFoficial que hicieron posible este hito. Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina. Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios @eni y @XRG_official — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 20, 2026

Horacio Marín, CEO de YPF, celebró el anuncio y agradeció al presidente Javier Milei, a Caputo, a la Secretaría de Energía y a los equipos de la compañía. «Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible», afirmó.