Argentina Week: Miguel Galuccio fue distinguido por AmCham como el Empresario Argentino del Año

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) distinguió a Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista, como el «Empresario Argentino del Año«. El reconocimiento se llevó a cabo en Nueva York, en el marco del cierre de la edición 2026 de la Argentina Week, un encuentro que reunió a inversores internacionales, empresarios y funcionarios de ambos países.

Al recibir la distinción, Miguel Galuccio expresó su «gran aprecio y enorme respeto por AmCham» y destacó el peso de los vínculos bilaterales. «Los lazos entre ambos países han sido fundamentales para el desarrollo de la Argentina. De hecho, los primeros proyectos de escala en Vaca Muerta vinieron de dos empresas norteamericanas como Chevron y Dow Chemical”, señaló. En ese sentido, remarcó que la cámara cumple un «rol clave como nexo para generar nuevos diálogos y construir puentes entre ambos países».

Crecimiento y producción en Vaca Muerta

Según los datos difundidos durante la premiación, Galuccio fundó Vista hace apenas ocho años. En ese tiempo, la compañía creció de manera exponencial y hoy se consolidó como el principal productor independiente de petróleo y el mayor exportador de crudo de la Argentina.

Desde el inicio de sus operaciones en el país, la empresa invirtió más de 6.500 millones de dólares en Vaca Muerta y proyecta desembolsar entre 1.500 y 1.600 millones de dólares durante este año. En paralelo, la compañía más que quintuplicó su producción, pasando de 24.500 barriles diarios de petróleo a 135.000 barriles por día.

El impacto energético y el rol de las provincias

Sobre el desarrollo de la formación no convencional, Galuccio afirmó que “es un hito del cual los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos, porque cambió el paradigma energético del país». En esa línea, aseguró que «hoy estamos en camino de convertirnos en un proveedor global de energía en un mundo que la necesita para el desarrollo del planeta y de su gente”.

“Es también un ejemplo de que cuando los argentinos nos alineamos detrás de una visión de largo plazo somos capaces de hacer cosas extraordinarias”, agregó el directivo, quien también destacó el rol de los profesionales de la compañía al asegurar que «ellos son los verdaderos dueños de este premio».

Finalmente, el CEO señaló que el reconocimiento tiene un significado especial por su trayectoria en el sector: “Este premio cierra un círculo que comenzó cuando tenía 25 años en Estados Unidos, un camino que me llevó a recorrer el mundo y que finalmente me devolvió a la Argentina (…) Pienso en ese recorrido y solo puedo sentir un profundo agradecimiento hacia quienes fueron parte de este camino: mi país, el equipo de Vista, mi familia a las provincias de Neuquén y Río Negro y, nuevamente, AmCham”.