Argentina Week: empresarios destacaron la estabilidad de Neuquén para impulsar inversiones en Vaca Muerta

En el marco de la Argentina Week, empresarios y ejecutivos del sector energético destacaron el escenario que ofrece la provincia de Neuquén para el desembarco de inversiones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. Durante los encuentros, coincidieron en resaltar la estabilidad, la seguridad jurídica y la paz social como factores clave para impulsar proyectos energéticos de largo plazo.

Argentina Week: Vaca Muerta seduce a inversores en Nueva York

El gobernador Rolando Figueroa participó de las mesas de trabajo realizadas en la sede de Bank of America en Nueva York, donde compartió actividades con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck. Ambos mandatarios recibieron elogios por parte de empresarios que operan en el desarrollo no convencional argentino.

Durante los paneles dedicados al potencial de Vaca Muerta, referentes de compañías del sector remarcaron el trabajo colaborativo con las provincias para garantizar la viabilidad de los proyectos. Entre los participantes estuvieron Horacio Marín de YPF, Marcos Bulgheroni de Pan American Energy, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, además de ejecutivos de Chevron y Continental Resources.

Figueroa subrayó que las condiciones que posicionan a Neuquén como un destino confiable para las inversiones “no son fruto de la casualidad”, sino el resultado de un trabajo sostenido en la provincia. “En Neuquén, Vaca Muerta es una política de Estado”, afirmó, al destacar que la región ofrece estabilidad y condiciones que permiten planificar inversiones a largo plazo.

El mandatario también señaló que el desarrollo energético requiere competitividad en toda la cadena de valor, desde la regulación hasta la producción. En ese sentido, valoró herramientas impulsadas por el Gobierno nacional, como el RIGI, que —según sostuvo— deberían consolidarse de manera permanente para atraer capitales.

Además, Figueroa resaltó la estrategia conjunta entre Neuquén y Río Negro para fortalecer la integración productiva y potenciar las exportaciones energéticas. Entre los objetivos se encuentra avanzar en la sustitución de importaciones, fortalecer los mercados regionales y consolidar la salida al mundo a través de los puertos patagónicos.

La participación de Neuquén en Argentina Week formó parte de una agenda internacional destinada a promover inversiones en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología, con la presencia de más de 30 CEO globales y representantes del sistema financiero internacional.