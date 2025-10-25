Así funciona el inédito sistema de disminución de potencia que estrenó una estación de servicio de Neuquén

Una estación de servicio de Neuquén con despacho de GNC recibió la instalación de un sistema inédito en Latinoamérica en materia de optimización de costos de energía.

Se trata de un equipo de peak shaving (o recorte de los picos de consumo en español) que fue puesto en funcionamiento por la empresa Argenware, cuya sede se encuentra en San Martín de los Andes.

El sistema se estrenó en una estación de servicio Puma del Grupo Global Oil, en cercanías del puente carretero que une a la capital neuquina con Cipolletti, y consta de dos equipos de 50 kW en paralelo, con baterías de alta tensión de litio dispuestas en racks aptos para intemperie.

Su objetivo central es almacenar energía y ponerla a disposición durante picos de consumo puntuales, como los que se producen por el funcionamiento del compresor de GNC, que lleva la demanda desde los 40 kWh a los 120 kWh. Estos momentos de alta demanda suelen extenderse unos cinco minutos, alrededor de 15 veces por día.

Los equipos ya instalados. Foto: gentileza.

Un sistema inédito instalado en Neuquén: su principal objetivo

Gonzalo Rodríguez, socio gerente de Argenware, habló con Energía On y destacó la reducción de costos que puede implicar para las empresas la utilización de este tipo de equipamientos.

Mencionó, al repasar sus beneficios, que el costo de la potencia contratada muchas veces es superior al valor mensual de la energía.

Con equipos como el que se instaló en la estación de servicio, los usuarios pueden almacenar energía por su cuenta y reducir la incidencia de la potencia contratada que, en ocasiones, deja de hacer rentable un negocio de alta demanda eléctrica.

La instalación se completó a principios de octubre, tiene capacidad para almacenar hasta 62 kWh y está preparada para erogar potencias de hasta 100 kW.

Luego de cada «ayuda» de potencia, las baterías se recargan con el remanente entre la potencia contratada y el consumo del momento. Así se logra que tanto en carga como en descarga, la distribuidora no deba proveer energía más allá de la contratada.

Rodríguez comentó que este es el «primer peak con esta clase de equipamiento en Latinoamérica» y que su aplicación en estaciones de servicio con GNC «es uno de los casos con mayor rentabilidad que hemos estudiado».

Además, indicó que las aplicaciones donde podría tener mayor penetración son aquellas en las que se den simultaneidades de consumo que una distribuidora eléctrica no puede satisfacer. Esto suele obligar al propietario o al desarrollador a realizar grandes inversiones para entregar a la distribuidora

Según dijo, Argenware, de 21 años de experiencia en el rubro de las renovables y las soluciones energéticas, tiene potencial para seguir creciendo. No solo en el país, sino también en el resto de la región, donde también se encuentra activa desde 2014 con proyectos de generación aislada.