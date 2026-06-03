¿Cómo consultar el estado de tu trámite de jubilación en ANSES? Guía rápida y sencilla

El camino hacia el cobro de la primera prestación previsional, como jubilaciones y pensiones de ANSES, suele estar lleno de interrogantes, especialmente en meses de alta relevancia económica como junio, donde el aguinaldo y los bonos entran en juego.

Sin embargo, el misterio de «cuánto falta para cobrar» tiene una solución tecnológica al alcance de un clic. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó su sistema de Vista de Expedientes, una herramienta de transparencia que permite a los futuros beneficiarios monitorear el estado de su trámite por internet sin necesidad de acercarse a una oficina física.

Según especialistas en gestión previsional, esta digitalización no solo agiliza los tiempos de espera, sino que otorga al titular un rol activo en la vigilancia de sus derechos de seguridad social.

Cómo utilizar el sistema de ANSES para ver expedientes de jubilaciones y pensiones

Para quienes ya iniciaron su jubilación, pensión u otros trámites administrativos, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispone de una interfaz intuitiva dentro de su ecosistema digital.

El acceso a la información varía según el rol de quien realiza la consulta, garantizando la seguridad de los datos personales:

Titulares del trámite : pueden realizar el seguimiento completo del estado de su expediente ingresando a la opción «Consulta de Expedientes» dentro de la plataforma Mi ANSES .

: pueden realizar el seguimiento completo del estado de su expediente ingresando a la opción «Consulta de Expedientes» dentro de la plataforma . Visualización en línea : en caso de que el expediente ya se encuentre digitalizado, el titular tiene la facultad de verlo directamente en la web o solicitar su conversión a formato digital si aún no lo estuviera.

: en caso de que el expediente ya se encuentre digitalizado, el titular tiene la facultad de verlo directamente en la web o solicitar su conversión a formato digital si aún no lo estuviera. Gestión por terceros : si el trámite está a cargo de un abogado, gestor o apoderado, estos pueden solicitar la toma de vista o la digitalización en cualquier oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social .

: si el trámite está a cargo de un abogado, gestor o apoderado, estos pueden solicitar la toma de vista o la digitalización en cualquier oficina de la . Requisito para apoderados: para realizar gestiones presenciales, los representantes deben presentar de forma obligatoria el formulario PS 6.4 – Carta Poder.

La importancia de controlar el expediente en la Administración Nacional de la Seguridad Social

Contar con información actualizada sobre el avance de las jubilaciones y pensiones es una pieza fundamental, sobre todo para la planificación financiera de cualquier hogar. Conocer el estado del trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social permite detectar a tiempo si falta documentación o si el expediente ha quedado detenido en alguna instancia administrativa, evitando demoras innecesarias en la acreditación de los haberes.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social recuerdan que el seguimiento por internet es gratuito, y está disponible las 24 horas del día. Para una consulta exitosa, es recomendable tener a mano el número de expediente o el CUIL del titular.

De esta manera, antes de que finalice el calendario de pagos de junio 2026, los nuevos jubilados y pensionados podrán tener la certeza de cuándo se hará efectiva su incorporación al sistema previsional y el cobro de sus beneficios correspondientes.