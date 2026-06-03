Dos empresas pujan por las obras de iluminación en la Ruta Provincial 65 en Cipolletti

Desde el municipio indicaron que la evaluación de las ofertas demandará alrededor de 30 días. Foto: Flor Salto.

La Municipalidad de Cipolletti abrió los sobres con las ofertas para ejecutar una de las obras de iluminación más importantes previstas para este año sobre la Ruta Provincial 65. Se trata del proyecto de alumbrado público en el tramo comprendido entre Mosconi y Puente 83, que cuenta con un presupuesto oficial de $464.910.000.

El acto de apertura se realizó ayer en el edificio municipal, en el marco de la Licitación Pública N°11/26. Según informó la Secretaría de Obras Públicas, se presentaron las empresas OM Energy S.A.S. y CEPIEM S.R.L., cuyas propuestas serán analizadas durante las próximas semanas.

Desde el municipio indicaron que la evaluación de las ofertas demandará alrededor de 30 días, plazo tras el cual se definirá qué firma quedará a cargo de la ejecución de los trabajos.

Más iluminación para un corredor provincial clave en el Alto Valle

La obra contempla la colocación de 124 nuevas columnas metálicas de 11 metros de altura y la instalación de 124 luminarias LED de 180 watts sobre la Ruta 65, en un sector de alto tránsito vehicular y circulación permanente de vecinos.

Se trata de una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad vial y peatonal en uno de los accesos más utilizados de la ciudad. Además, permitirá optimizar la visibilidad nocturna y modernizar la infraestructura existente mediante tecnología de bajo consumo energético.

La iniciativa se desarrolla como una obra delegada por el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de Río Negro, en el marco de un esquema de cooperación entre la Provincia y el municipio.

Avanza el plan de recambio LED en Cipolletti

El proyecto sobre la Ruta 65 se complementa con otra intervención que ya se encuentra en marcha en Cipolletti: el alumbrado de la ciclovía ubicada sobre General Paz, entre Perón y Mosconi.

Actualmente se ejecutan los pozos donde serán emplazadas las nuevas estructuras. En ese primer tramo está prevista la instalación de 36 postes con sus correspondientes luminarias LED.

Desde el municipio destacaron que ambas obras forman parte del plan de expansión del alumbrado LED en distintos sectores de la ciudad. El objetivo es fortalecer la seguridad en la vía pública, mejorar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento del sistema de iluminación urbana.