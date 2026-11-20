Desde el Gobierno de Río Negro anunciaron la primera adjudicación de un bloque completo a la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. La empresa estatal asumirá por 25 años la operación integral de las áreas Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Parado, con un plan de inversiones cercano a los US$ 12 millones destinado a recuperar y aumentar la producción, consolidando su protagonismo en el desarrollo hidrocarburífero en la provincia.

El Gobernador Alberto Weretilneck adjudicó la concesión de explotación a EDHIPSA mediante el Decreto 1068/2026, firmado el 18 de noviembre. La medida completa el concurso público nacional e internacional que la Provincia lanzó en julio para recuperar la producción de ambos yacimientos convencionales.

La adjudicación amplía el papel de EDHIPSA en la producción petrolera rionegrina. En 2025, la empresa asumió de manera transitoria la operación de Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Parado para garantizar la continuidad operativa y laboral.

Durante estos meses no sólo se alcanzó el objetivo inicial, sino que se registró un incremento en la producción del 100% mediante la intervención de pozos con equipos de pulling y flush by, alcanzando un volumen máximo de 132 m3/d. Como concesionaria del bloque, ahora tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento y las inversiones de las dos áreas bajo un mismo plan de trabajo.

El decreto aprobó inversiones por US$ 11.990.200 en los primeros cinco años. Para 2027 y 2028, el plan destina US$3.410.000 a intervenir 13 pozos y reparar equipos, líneas eléctricas e instalaciones. Los trabajos buscan recuperar la producción y sostener la actividad de los equipos y las empresas de servicios que trabajan en los yacimientos.

A partir del tercer año, EDHIPSA prevé invertir otros US$ 8.580.200 en nuevas intervenciones en pozos, mejoras en instalaciones y ductos, y estudios técnicos. Esta etapa busca aumentar la productividad y mejorar la seguridad de las instalaciones.

El anuncio se da en un contexto en el que Río Negro celebra el Día Provincial del Petróleo cada 20 de noviembre, en recuerdo del hallazgo de 1959 en el pozo Catriel Oeste X1. Las primeras campañas exploratorias habían comenzado décadas antes y, tras el descubrimiento, la incorporación de nuevos yacimientos consolidó a Catriel como polo petrolero. Allí se realizó un ensayo pionero de recuperación terciaria en 1990 y, en 2013, la ciudad fue reconocida como Capital del Petróleo.

La ratificación de los acuerdos petroleros en 2014 le dieron un empuje significativo a la producción rionegrina, con una ampliación de la injerencia provincial en el sector a partir de contratos promovidos por el Gobierno de Río Negro como dueño de los recursos del subsuelo. Con el desarrollo no convencional ya en marcha, se puede observar otro horizonte ligado a la riqueza de la formación Vaca Muerta, que ya representa un tercio de la producción petrolera provincial.

La adjudicación de EDHIPSA suma un nuevo hito a esa historia con una empresa rionegrina a cargo de la operación de un bloque completo, lo cual marca que el no convencional tiene aún muchas páginas por escribir.