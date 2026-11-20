Los trabajos de soldadura y tendido del ducto dedicado al proyecto de licuefacción ya registran avances en territorio rionegrino con mano de obra especializada. Foto gentileza.

El andamiaje administrativo que sostiene una de las obras de infraestructura energética más relevantes de la Patagonia sumó una pieza clave. El Gobierno nacional oficializó la homologación del convenio laboral suscripto entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y San Matías Pipeline S.A., la firma responsable del ducto dedicado que alimentará el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energy.

La validación quedó plasmada en la Disposición 857/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial. Con este paso, la autoridad laboral otorga pleno respaldo jurídico al entendimiento alcanzado entre el sindicato y la desarrolladora para ordenar las relaciones de trabajo en toda la traza.

El instrumento aprobado regula las condiciones laborales del personal dependiente de las firmas contratistas y subcontratistas que intervienen en el tendido a lo largo de las provincias de Neuquén y Río Negro. Todo el esquema se inscribe dentro de los parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, que rige la actividad de la construcción en el país, y cumple con los preceptos de la Ley de Negociación Colectiva 14.250.

Un detalle administrativo marca los tiempos de este expediente, si bien la resolución llevaba la firma oficial desde el pasado 8 de julio, su entrada en vigencia pública se concretó recién este 19 de noviembre. De este modo, el Estado nacional formaliza un marco de previsibilidad para los distintos frentes de obra que se despliegan en la región.

En la práctica, el acto de homologación implica dotar de fuerza vinculante al acuerdo negociado entre las partes. Para un proyecto de esta envergadura, donde convergen múltiples empresas especializadas en logística, movimiento de suelos y montaje, unificar criterios bajo el paraguas de las contratistas resulta determinante para evitar asimetrías entre los distintos eslabones de la cadena constructiva.

El Boletín Oficial delimita con precisión el universo de trabajadores alcanzados y remite al expediente administrativo para consultar las cláusulas específicas. Sin embargo, la resolución no detalla escalas salariales, ítems adicionales ni beneficios económicos puntuales, aspectos que permanecen circunscriptos al documento interno homologado y no forman parte de la parte dispositiva difundida públicamente.

Esta formalización llega en un momento de plena actividad en el terreno. El tendido del gasoducto San Matías Pipeline ya se encuentra en marcha bajo la ejecución de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas SICIM y Víctor Contreras, adjudicatarias de la ingeniería y construcción.

La traza del San Matías Pipeline constituye la arteria indispensable para transportar el fluido desde la cuenca neuquina hasta la costa atlántica rionegrina, donde Southern Energy proyecta instalar su infraestructura de licuefacción en el Golfo San Matías. Con el respaldo laboral ya publicado, la obra afianza su ritmo operativo como uno de los principales motores de demanda de mano de obra especializada en el norte patagónico.