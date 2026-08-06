Acelera el proyecto Vicuña en San Juan: adelantarán el pago de US$250 millones para invertir en infraestructura provincial

La minera Vicuña y el gobierno de San Juan firmaron un acuerdo de compromiso ligado a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Vicuña. Entre sus puntos más destacados está el pago adelantado de 250 millones de dólares destinados al desarrollo de infraestructura en la provincia, antes de que la empresa entre a su fase de producción.

El convenio establece la creación de un fideicomiso a través del cual se gestionarán las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras estratégicas en San Juan previamente acordadas entre las partes.

Otro punto central es la contribución del 1,5 % de las ventas brutas, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones. Esta contribución proporcionará una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a los fondos de regalías pagados anualmente.

Asimismo, el acuerdo ratifica las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras del proyecto Vicuña dentro del alcance establecido en el acuerdo.

En ese sentido, se acordó el pago anticipado de 250 millones de dólares al fideicomiso para proveer fondos a la provincia de San Juan, destinados exclusivamente a obras de infraestructura. La consolidación de las obligaciones financieras establecidas en la DIA se realizará en un único mecanismo contractual, con el objetivo de aportar mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto.

El acuerdo será remitido a la Cámara de Diputados para convertirse en ley, y se prevé que el pago anticipado se complete a finales del cuarto trimestre de 2026.

El proyecto Vicuña ingresó formalmente al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) el 28 de julio mediante la Resolución 1154/2026, aunque la medida ya había sido anunciada previamente por el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

La iniciativa operada por Vicuña S.A. —sociedad integrada por las compañías BHP y Lundin— integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, y prevé una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, que podría escalar a 18.000 millones a futuro.

Marcelo Orrego: «Es un hito en la historia minera de nuestra provincia»

Desde el gobierno de San Juan se indicó que Vicuña asumió el compromiso de financiar con recursos propios obras fundamentales para la operación, entre ellas la construcción de la línea eléctrica y del Corredor Norte, tramo vial que unirá Angualasto con el emprendimiento minero. Los recursos previstos en el convenio serán administrados, auditados y ejecutados exclusivamente por el Estado provincial.

La firma es el resultado de más de un año y medio de negociaciones llevadas adelante por la Provincia, iniciadas durante la feria minera PDAC y continuadas en distintas reuniones realizadas en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York.

«Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia», afirmó Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, sostuvo que el convenio con la minera «marca un hito en la historia minera de nuestra provincia».

«Estas obras no solo acompañarán el crecimiento de la minería, sino que van a mejorar las condiciones para el desarrollo agroindustrial, turístico, y productivo, fortaleciendo nuestra competitividad, diversidad económica, y capacidad de impulsar la generación de empleo», aseguró.