YPF vendió siete concesiones entre Mendoza y La Pampa y reorganiza su cartera de activos convencionales

Las operaciones incluyen la cesión de participaciones en siete concesiones, además de ductos e infraestructura asociada a los activos. Foto gentileza.

YPF informó la venta de dos clústers de activos convencionales en Mendoza por un valor total de US$ 405 millones, en el marco de su estrategia de desprenderse de áreas maduras para concentrar inversiones en proyectos de mayor rentabilidad, principalmente en Vaca Muerta.

Las operaciones fueron comunicadas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y aún restan cumplirse las condiciones habituales para su cierre definitivo.

La primera transacción corresponde al clúster Chachahuén, que comprende el 70% de las concesiones Chachahuén Sur y Cerro Morado Este, además del 100% de Puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra, en territorio mendocino. Los activos fueron adquiridos por Energía Mendocina S.A. y Compañía Andina de Petróleo y Gas S.A.

Según lo informado por la empresa, en las concesiones Chachahuén Sur y Cerro Morado Este la participación se distribuirá con un 40% para Compañía Andina y un 30% para Energía Mendocina. En tanto, en Puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra ambas compañías compartirán el control en partes iguales.

El precio acordado para esta operación asciende a US$ 200 millones, con fecha efectiva al 1 de junio de 2026. Durante el segundo trimestre del año, la participación de YPF en este conjunto de áreas registró una producción cercana a 10.000 barriles diarios de petróleo y 0,03 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

La segunda venta comprende el clúster Mendoza No Operado, adquirido por San Benito Upstream S.A.U., sociedad vinculada a PECOM. El paquete incluye el 30,01% de la concesión CNQ-7 Gobernador Ayala y el 50% de CNQ-7A y Jagüel Casa de Piedra, ubicadas entre las provincias de Mendoza y La Pampa, donde YPF participaba como socio, pero no ejercía la operación.

Por estos activos, las partes pactaron un precio de US$ 205 millones, con fecha efectiva retroactiva al 1 de enero de 2026. En el segundo trimestre, la participación de YPF en estas concesiones produjo alrededor de 7.000 barriles diarios de petróleo y 0,04 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Ambas transacciones contemplan, además de las participaciones en las concesiones, la transferencia de ductos y de materiales almacenados vinculados a los activos vendidos. El monto final de las operaciones quedará sujeto al ajuste de precio correspondiente al cierre, además del IVA y del cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de acuerdos.

Con estas operaciones, YPF continúa avanzando en la reorganización de su cartera de activos convencionales, mientras que San Benito Upstream, ligada a PECOM, vuelve a ganar participación en el segmento tras las adquisiciones concretadas en el marco del proceso de desinversión impulsado por la petrolera de mayoría estatal.