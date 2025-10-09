Autogeneración: una tendencia que crece en el país y el alto valle

Cada vez más usuarios analizan la autogeneración por los aumentos en las tarifas de luz.

En lo que va del 2025, la Generación Distribuida en el país creció de forma sostenida. Sin embargo, el récord se registró en agosto. En tan solo un mes, la potencia que se instaló fue de 10 MW, que representa nada menos que el 10% de capacidad conectada desde que fue implementada la ley de autogeneración.

En consonancia, en el mismo mes se sumaron 145 usuarios generadores (UGs), que se concentran entre residenciales e industriales. La decisión de instalar estos equipos adquiere fuerza en el país ante los aumentos de la tarifa eléctrica, lo que disminuye el periodo de recuperación de la inversión.

Así, la generación distribuida gana protagonismo, ya que permiten cubrir parte de la demanda eléctrica propia. El excedente de generación eléctrica se inyecta a la red, a la vez que se obtiene energía en periodos donde no se llega al autoabastecimiento.

Para tener de referencia, en agosto del 2024 se sumaron apenas 1,5 MW distribuidos en 57 (UGs). Comparado con el último registro, la capacidad instalada fue de 10,4 MW, un crecimiento que ronda el 600% en la comparación interanual.

Las tres provincias con mayor cantidad de usuarios son Córdoba, con 1.293 usuarios y 193 proyectos en marcha. Representa el 33% del total. Le sigue Buenos Aires, con 828 y 315 trámites en curso. Después, está San Juan, con 133 proyectos y 104 en proceso.

La generación distribuida avanza a paso firme.(Foto: gentileza)

En total, en el país se contabilizan 3.175 usuarios generadores conectados con 92,3 MW de capacidad instalada. De aprobarse los proyectos que están en trámite, se sumarían 1.106 instalaciones, que totalizan 42 MW a ser inyectados en la red en el corto plazo.

La información oficial proviene del último Reporte de Avance de la Ley Nacional de Generación Distribuida N.º 27.424 y procesada por Energía On. Este informe se publica mes a mes por la Secretaría de Energía de la Nación e incluye los avances registrados en las 15 jurisdicciones adheridas a la ley.

Los datos se desprenden de los registros de 341 distribuidoras y cooperativas que participan del régimen de Generación Distribuida. En el último año, se incorporaron 18 nuevas entidades, distribuidas en las provincias.

El perfil de los usuarios

Los datos de agosto reflejan que la potencia total a nivel país alcanzó los 92,3 MW divididos entre los sectores residenciales, comercial e industrial, entes y organismos oficiales y resto.

En número de proyectos, los que tienen mayor cantidad son los residenciales, con 1.730 instalaciones ya conectadas a la red. Le sigue el segmento comercial/Industrial, con 1.296 proyectos. Después, está “entes y organismos oficiales”, con 54 iniciativas en marcha. Otros usuarios suman 95.

En cuanto a potencia instalada, el ranking tiene modificaciones. Los industriales lo lideran con 75,2 MW, el 81,4% del total. En segundo lugar, está el segmento residencial, que cuenta con 8,1 MW conectados. Los entes y organismos oficiales suman 3,8 MW y otros usuarios tienen 5,1 MW.

En la comparación interanual, el segmento que más aumentó la cantidad de usuarios en términos porcentuales es el Comercial Industrial, con un 76% (560 UGs más).

En cuanto a potencia instalada, el mismo segmento aumentó un 120%. De 34,3 MW pasó a 75,2 MW.

De cara al verano, por el aumento del consumo eléctrico las industrias suelen ser las más afectadas de llevarse a cabo cortes. Se trata de un riesgo estacional. Por eso, el segmento comercial/industrial con equipos de Generación Distribuida podría verse resguardado.

En Neuquén y Río Negro

Los números en la región son significativamente menores dado que provincias como Neuquén, recién incorporaron usuarios y se sumaron al registro en 2022. En total, son 26 los usuarios generadores ya conectados a la red con 394 kW.

La provincia líder en la producción de petróleo y gas tiene 12 proyectos en trámite, que se concentran en la ciudad capitalina. Estos añadirán 237 kW en el corto plazo.

En Río Negro, según los datos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), son 122 los usuarios que generan su propia energía. En total, tienen instalados 1,1 MW. El informe de Nación refleja que son 28 los proyectos en trámite que suman 558 kW.

El desglose que hace el EPRE indica que la localidad con mayor cantidad de UGs es Cipolletti, con 33 activos. Le sigue General Roca con 28 proyectos activos. La tercera es Bariloche. La localidad cordillerana, y turística por excelencia, tiene 15 UGs.